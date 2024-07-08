Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın tatil rotası Çeşme! Denizde romantik anlar

Ebru Şahin , 2 yıl önce basketbolcu Cedi Osman ile evlendi. NBA'de oynayan eşi ile ABD'ye gitti. NBA'de sezon arası başlayınca ikili Türkiye'ye geldi.

Ünlü çift, 2 sene önce hayatlarını birleştirdikleri Çeşme 'ye gitti. Her yaz dönemi Çiftlikköy tarafını tercih eden ikili, arkadaşlarıyla beraber buradaki sosyetik bir beach'te eğlendi.

Suda tanıdıklarıyla karşılaşan Ebru Şahin onlarla uzun uzun sohbet etti. Cedi Osman da boş durmayıp arkadaşının oğluyla top yakalama oynadı. Basketboldaki başarısını tescilleyen Osman, denizin içinde kendisine atılan topları tıpkı bir atmaca gibi havada yakaladı.