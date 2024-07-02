Gazi Koşusu’nda ünlü isimler, adeta birbirleriyle şıklık yarışına girdi

Türk sporunun en saygın yarışması olan ve 98 yıldır aralıksız düzenlenen Gazi Koşusu, önceki gün Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ilk olarak 1927 yılında yapılan yarışın bu seneki galibi Akın Sözen'in jokeyliğinde Dragon Flame oldu. Gazi Koşusu için yaklaşık 25 bin yarışsever Veliefendi'de hazır bulunurken ünlü isimler locada koşuyu takip etti.



ŞAPKALAR KONUŞTU!

Türk atçılığının derbisi, ünlüler arasında büyük bir coşkuya sahne oldu. Gizem- Emre Karayel, Arda Türkmen- Melodi Elbirliler, Yağmur Tanrısevsin, Tuvana Türkay, Ebru Cündübeyoğlu, Dolunay Soysert, Merve Dizdar, Sera Kutlubey, Sera Tokdemir, Esra Bilgiç, Ece Sükan, Burcu Kıratlı, Sibel Aytan, Gizem Güneş gibi pek çok ünlü isim koşunun heyecanına ortak oldu. Özellikle kadınların, şık kıyafetleri ve birbirinden zarif şapkaları dikkat çekti.



ACEMİ ŞANSI!

Yarışı, geçen ay evlendiği Cihan Ayger ile takip eden Merve Dizdar, Gazi Koşusu dahil toplamda üç ayrı koşuda kupon tutturdu.

"İLGİM VAR"

Burcu Kıratlı, "Atlara karşı ayrı bir ilgim var, benim soyadım Kıratlı. O yüzden heyecanlıyım" ifadesini kullandı.

Spora olan tutkusuyla bilinen Yağmur Tanrısevsin, bu yarışta da yerini aldı. Sera Tokdemir, beyazlar içinde adeta bir kuğu edasındaydı.

Tuvana Türkay, "Gazi Koşusu demek Atatürk demek. O yüzden sanki buralarda bir yerlerde izliyormuş gibi hissediyorum" dedi.