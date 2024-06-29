İlker Kaleli İspanya’dan dizisi yayına giren ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti!

Oyunculukta dünyaya açılan İlker Kaleli, uluslararası arenada adından söz ettiriyor. Kaleli'nin, İspanya'da yayınlanan ve büyük ilgi gören dizisi "La Pasion Turca" şimdi de Netflix İspanya üzerinden tüm dünyada izleyiciyle buluşacak. Dizi, 28 Haziran'da yayına girecek. Öte yandan Kaleli, Netflix İspanya'dan dizisi yayına giren ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti.

Türkiye, büyük bir dizi ihracatçısı olmasına rağmen, Türk oyuncularının yabancı yapımlarda yeterince yer almaması nedeniyle eleştiriliyordu. Ancak Kaleli, bu alanda başarılı bir temsilci olarak öne çıkmayı başardı.