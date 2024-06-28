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Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz aile arasına girmedi!

Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, mutlu olduğunu söyledi. Sevgilisinin, babası Sinan Çetin ile görüşmemesi hakkında ise konuşmadı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Haziran 2024 Güncelleme 28 Haziran 2024, 06:51
Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz aile arasına girmedi!

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Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Etiler'deki bir ofisten çıkarken görüntülendi. Gazetecileri görünce ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu, "Bu ara yoğun ama güzel gidiyor, koşturmalı... Bir mücevher markası ile anlaşma yaptık. Çok heyecanlı ve mutluyum." dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşamaya başlayan Deniz, aşk soruları karşısında ise, "Güzel gidiyor her şey... Tatilimizde güzel geçti" diyerek güldü. Geçtiğimiz günlerde Sinan Çetin'in "Oğlum ile görüşmüyorum" cümleleri karşısında ise Deniz, sessiz kalmayı tercih etti.

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