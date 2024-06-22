Dost meclisi

Rojda Demirer ve Mehtap Bayrı, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Demirer ile Bayrı, Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıdı. Sıcak havadan bunalan Demirer, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Demirer'in deniz keyfi yaptığı sırada Mehtap Bayrı, telefonun çaldığını söyleyip arkadaşını çağırdı. O sırada Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz ve kızları Eva Luna'nın da orada olduğu görüldü. Özder ve Güleryüz de kızları ile denizin kıyısında oyunlar oynadı. Rojda Demirer ve Mehtap Bayrı'yı gören evli çift, oyuncularla sohbet etmeyi ihmal etmedi. (EVREN ABDULLAHOĞLU)

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