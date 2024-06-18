Arzum Onan 1 yıllık aşk orucunu bozdu!

Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl Mayıs ayında tek celsede sonlandırmıştı. Aslantuğ "Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek, ayrı eve çıkmak istediğini söyledi. Sahiplendiğimi, üzerine titrediğimi zannettiğim belki de o titremede bunalttığımı görmediğim bu ilişkinin biricik kahramanına saygı duymak zorundaydım" demişti. Boşanma sonrası gözlerden uzak kalmaya çalışan Arzum Onan iddialara göre yeni aşka yelken açtı.

"İKİ KIZI VAR"

Bir yıl önce boşanan Arzum Onan iddiaya göre; iki ay Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanıyla aşk yaşamaya başladı. Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt yazısında Arzum Onan'ın sevgilisinin kim olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "İki ay önce Arzum Onan'ın kalbini çalmayı başaran kişi Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanı... Arzum Onan'a çok iyi geldiği söylenen Türk iş insanının ismi: Orkan Özkan. Arzum Onan gibi başından bir evlilik geçen Orkan Özkan'ın iki kızı var."