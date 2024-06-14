SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Aslı Enver, 10 aylık kızı Elay’ı sosyal medyadan paylaştı! Milyonlarca beğeni aldı

Aslı Enver, 10 aylık kızı Elay’ı sosyal medyadan paylaştı. Minik Elay’a olan ilgi annesini adeta kıskandırdı. Milyonlarca beğeni alan Elay’ı bütün sosyal medya sayfaları paylaşmak için sıraya girdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Haziran 2024 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:02
Aslı Enver, 10 aylık kızı Elay’ı sosyal medyadan paylaştı! Milyonlarca beğeni aldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dizilerdeki başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlenmişti. Sessiz sedasız evlenen çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti. Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları olmuştu.

Sosyal medyayı sık kullanan Enver, geçtiğimiz gün 10 aylık mavi gözlü minik kızıyla eğlenceli pozlarını paylaştı. Enver paylaşımının altına, "İki gözümün çiçeği" notunu eklemeyi de ihmal etmedi. Elay'ı zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşan Enver, minik kızını da fenomen yapma yolunda ilerliyor. Renkli gözleri ve tombul yanaklarıyla herkesin beğenisini toplayan minik Elay'ın hayranları da bir hayli fazla...

ANNESİNİ GÖLGEDE BIRAKTI!
Sosyal medya kullanıcıları Elay'ın fotoğraflarını ne zaman görse adeta beğeni butonlarını çökertiyor. Annesini geride bırakan Elay'ın neredeyse her fotoğrafı 1 milyon beğeni alıyor. Hatta binlerce de yorum alıyor. Enver'in paylaşımlarının altı, "Nazar değmesin", "Maşallah" ve "Dünyanın en güzel kızı ve annesi" yorumlarıyla dolup taşıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Önce İspanya sonra İtalya! Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! G7 Liderler Zirvesi’ne özel davet
Emekli zammına 2 formül: Gözler, refah payı ve taban aylık artışında! Maaşa ne kadar yansıyacak?
İHH
SON DAKİKA | Hakim ve Savcı atamaları listesi açıklandı!
Gaziosmanpaşa’da rezidansta asansör faciası! 64 yaşındaki adam can verdi... Bakımlar yapılmıyor iddiası geliyorum diyen kaza
Konut fiyatları 11 aydır kesintisiz düşüyor: Yüzde 240’tan yüzde 35’e geriledi: Fiyatları nakit para belirliyor!
Türk Telekom
TAKVİM ortaya çıkardı: Fenerbahçe yönetiminden transferde flaş hamle! Martin Terrier için harekete geçildi
İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı bağlantı yolları kullanılmayacak!
20 bin öğretmen ataması ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih verdi! Yeni mülakat sistemi nasıl olacak?
Katil İsrail’in avukatı ABD Başkanı Joe Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Yakın gelecekte beklemiyorum
Başkan Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez’den ortak açıklamalar! İki devletli çözüm ve Gazze vurgusu | TCG Anadolu’nun üst modeli geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Borsa işlemlerine vergi geliyor mu?
Başkan Erdoğan’dan İspanyol gazeteciye Demirtaş ve Kavala ayarı: Başını sallama bak ben dik duruyorum
Şanlıurfa’da 7 yaşındaki kız çocuğuna başıboş köpekler saldırdı
SON DAKİKA