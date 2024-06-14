Aslı Enver, 10 aylık kızı Elay’ı sosyal medyadan paylaştı! Milyonlarca beğeni aldı

Dizilerdeki başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlenmişti. Sessiz sedasız evlenen çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti. Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları olmuştu.

Sosyal medyayı sık kullanan Enver, geçtiğimiz gün 10 aylık mavi gözlü minik kızıyla eğlenceli pozlarını paylaştı. Enver paylaşımının altına, "İki gözümün çiçeği" notunu eklemeyi de ihmal etmedi. Elay'ı zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşan Enver, minik kızını da fenomen yapma yolunda ilerliyor. Renkli gözleri ve tombul yanaklarıyla herkesin beğenisini toplayan minik Elay'ın hayranları da bir hayli fazla...

ANNESİNİ GÖLGEDE BIRAKTI!

Sosyal medya kullanıcıları Elay'ın fotoğraflarını ne zaman görse adeta beğeni butonlarını çökertiyor. Annesini geride bırakan Elay'ın neredeyse her fotoğrafı 1 milyon beğeni alıyor. Hatta binlerce de yorum alıyor. Enver'in paylaşımlarının altı, "Nazar değmesin", "Maşallah" ve "Dünyanın en güzel kızı ve annesi" yorumlarıyla dolup taşıyor.