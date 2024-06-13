Monotonluğa hayır!

Beyza Şeker ve Engin Hepileri çifti, önceki gün bir ödül törenine katıldı. Evliliklerinde kendilerine yol arkadaşlığı yaptıklarını söyleyip mutluluklarının sırrını veren çift, "Monotonluğa alıştırmıyoruz kendimizi... Sürekli planlarımız var" diye paylaştı. Şekerci, bu sene oğulları Can'ın ilkokula başlayacağı için heyecanlı olduklarını dile getirip, "Can ilkokula başlayacak, değişik bir heyecan var. Artık ne istediğini çok iyi bilen bir çocuk oldu. Tam bir karışım, Engin'den de var, benden de var. Hani istemediğimiz huylar da var, çok istediklerimiz de var" dedi.

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