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'Kardeşlerim' veda etti

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Haziran 2024 Güncelleme 10 Haziran 2024, 07:01
’Kardeşlerim’ veda etti

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Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim" son bölümüyle ekrana geldi. Dizi, final bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını ortaya koydu. Ömer, sınava girmeyi başardı. Herkes sınavdan iyi kötü bekledikleri sonuçları aldı. Süsen ve Ömer yeniden nikah masasına oturmak için hazırlık yaparken; Oğulcan yüzünden nikahlarını kaçırdı. Berk ve Aybike ise evlenip ikiz çocuk sahibi oldu. Tolga dünyayı dolaşmaya gitti ama geri geldi. Ömer ve Süsen sonunda muradına erdi...

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