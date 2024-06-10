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Güzel oyuncu Melisa Şenolsun başarısını ödülle taçlandırdı

Melisa Şenolsun, LCV filmindeki rolüyle Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’ne (FTFF) damga vurdu. “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Haziran 2024 Güncelleme 10 Haziran 2024, 07:01
Güzel oyuncu Melisa Şenolsun başarısını ödülle taçlandırdı

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Güzel oyuncu Melisa Şenolsun başarısını ödülle taçlandırdı. Yeteneği ile ödülü kaptı. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali (FTFF) 2024 kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması önceki gece yapıldı. Yarışmada, Türkiye'nin başarılı genç aktristlerinden Melisa Şenolsun, LCV (Lütfen Cevap Veriniz) filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü almaya hak kazandı.

Başrolde oynadığı 'Dünya Varmış' filminin çekimleri nedeniyle törene katılamayan Melisa Şenolsun, bir video mesaj yollardı. Sözlerine Almanca başlayan ve ardından Türkçe olarak devam eden Melisa Şenolsun, "Aranızda olamadığım için üzgünüm ama kalbim sizinle. Bu benim En İyi Kadın Oyuncu olarak aldığım ilk ödülüm ve bunu LCV ekibiyle birlikte almak benim için ayrıca bir anlam taşıyor" ifadesini kullandı. Bu arada LCV, 'En İyi Film' ve filmdeki rolleriyle de Ushan Çakır ile Cem Yiğit Üzümoğlu 'En İyi Erkek Oyuncu' ödüllerinin sahibi oldu.

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