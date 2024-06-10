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Bocelli rüzgarı

Ünlü Tenor Andrea Bocelli, İstanbul'da konser verdi. Bocelli'yi dinleyenler arasında ünlü isimler de vardı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Haziran 2024 Güncelleme 10 Haziran 2024, 07:01
Bocelli rüzgarı

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Dünyanın en çok sevilen tenoru Andrea Bocelli, İstanbul'da uzun yıllar unutulmayaçak bir konsere imza attı. BJK Tüpraş Stadyumu'ndaki konserde Bocelli'ye İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İstanbul Opera Korosu eşlik etti. Bocelli sesinin yumuşak ama güçlü tınısıyla İstanbullular'a eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

Şırnak'tan Zonguldak'a, Uşak'tan Mersin'e, Edirne'den Artvin'e kadar tüm Türkiye'den hayranları konsere büyük ilgi gösterirken, yurtdışından da klasik müzik severler konser için İstanbul'a geldi. Başta İran, Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan gibi 20 ülkeden müziksever, konsere büyük ilgi gösterdi.

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