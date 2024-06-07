Andrea Bocelli İstanbul’a geliyor!

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle Togg etkinlik paydaşlığı ve TURKCELL sponsorluğunda yarın İstanbul'a gelecek olan Andrea Bocelli, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İstanbul Opera Korosu eşliğinde-Tüpraş Stadyumu'nda on binlerce kişiye seslenecek. Hayranlarının uzun yıllardır Türkiye'ye gelmesini beklediği Andrea Bocelli, en ünlü İtalyan ve uluslararası operalardan klasik aryaların yanı sıra uluslararası büyük bir başarıya ulaşan albümlerinden de sürprizleriyle uzun yıllar unutulmayacak bir konser gecesi yaşatacak.

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