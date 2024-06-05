Aşkta gaza ’bastık’!

Gerek sosyal medya paylaşımları gerek açıklamaları gerekse özel hayatıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde bir mekanda yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü ile öpüşürken yakalanmıştı. Daha sonra ise konuyla ilgili açıklama yapan Bastık, "Yeni yeni görüşmeye başladık ama ortada net bir şey yok" diye yanıtını vermişti.

MUTLULUK SAÇTI!

Zeynep Bastık, önceki gün Kuruçeşme'de bir davete katıldı. Pembe kıyafeti ile geceye katılan Bastık'ın mutluluğu yüzünden okunuyordu. Güzel şarkıcı, aşk soruları karşısında ise "Konuşacaklarımı konuştum, her şey çok yerinde... Her şey çok güzel ve olumlu gidiyor. 2024 bana şimdiye kadar çok çok iyi geldi. Çok mutluyum" diyerek güldü.