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'Tedavisi yok'

Zeynep Koçak, 23 yıldır “Derealizasyon” hastalığı ile mücadele ettiğini açıkladı ve bu süreçte yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Haziran 2024 Güncelleme 04 Haziran 2024, 07:01
’Tedavisi yok’

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Bir süredir ortalarda görünmeyen Zeynep Koçak, sosyal medya hesabından 23 yıldır mücadele ettiği hastalığını duyurdu. Ünlü isim, 'Derealizasyon' adı verilen gerçeklik algısının yitirilmesi olarak özetlediği hastalığının tedavisinin olmadığını açıkladı. Koçak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben yaklaşık 23 yıldır 'Derealizasyon' adı verilen yani gerçeklik algısının yitirilmesi olarak özetleyebileceğim, normalde 15'er dakikalık ataklar halinde olan ama bende atipik bir versiyonu mevcut olduğu için 23 senedir aralıksız 7/24 her gün yaşadığım ve gerçek hissetmek nasıl bir şey artık unutalı çok olduğu bir rahatsızlıkla uğraşıyorum. Maalesef tedavisi olmayan bu rahatsızlıkla beraber üzerine anksiyete, panik atak gibi bir rahatsızlıklar eklenince inanın her şey yolunda gitse bile ilerlemek çok zor oluyor."

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