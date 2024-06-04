’Dağ ayısı seviyorum’

Uzun zamandır ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Aslı Bekiroğlu, son olarak Melis İşiten'in YouTube programına konuk oldu. Aşk hayatında bir türlü mutluluğu bulamayan ünlü güzel, nasıl erkek tiplerinden hoşlandığını açıkladı. Bekiroğlu, "Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım. Bir adam 'sus otur' dediğinde seni oturtabiliyorsa o seksi oluyor" ifadelerini kullanarak herkesi şaşırttı.

SINIRLARI YOK!

Güzel oyuncu bununla da kalmadı, sevişme açıklamasıyla da adından söz ettirdi. Kendine asla sınır koymayan Bekiroğlu, "Oyunculukta sınırım yok gerekirse sevişebilirim, gerekmezse de sevişebilirim, genel olarak sevişebilirim" cümlesine yanıt vererek "Sevişebilirim" şeklinde açıklama yaptı.