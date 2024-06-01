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Sürpriz düet

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Haziran 2024 Güncelleme 01 Haziran 2024, 07:01
Sürpriz düet

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Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Kerki Solfej'in düzenlediği yaz konserleri kapsamında geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Sahnesini "Söyle Canım" isimli şarkısıyla açan sanatçı gece boyunca Türk pop müziğine damga vurmuş şarkıları seslendirdi.

Erol Evgin, konserinin ilerleyen saatlerinde "Bu akşam sürpriz bir konuğum var. Başarılı oyuncu, sevgili Evrim Alasya bizlerle" sözleriyle izleyenlerin alkışları eşliğinde Alasya'yı sahneye davet etti. Sanatçılar "Bir İlkbahar Sabahı" isimli şarkıyı birlikte söyledi. Şarkı sonrasında Evgin, Alasya'ya teşekkür ederken Alasya, "Benim için tarihi bir an" ifadesini kullandı.

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