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"Aldatmak" yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'de ATV'de

Fenomen dizi "Aldatmak", yeni bölümü ile bugün yine ekrana kilitleyecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 07:01
Aldatmak yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’de ATV’de

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"Aldatmak"ın yeni bölüm konusu şöyle; Sezai, Güzide için savaşmayı bırakmazken kızıyla ilgili de önemli bir karar verecektir. Tarık'ın hükmü altındaki Yeşim bir kez daha Güzide'den yardım ister. Dündar'ın peşini bırakmamak için türlü yöntemlere başvurması Yeşim'in hayatını gittikçe zorlaştırır. Güzide kayıp çocuğunu arama yolunda şok edici bir bilgiye ulaşır. Tarık'ın foyasını ortaya çıkaran Güzide, eski kocasının ne denli acımasız olabileceği gerçeğiyle bir kez daha yüzleşir.

ZOR KARAR!
Mualla, etrafındaki insanların aşiret sevdasından çok daha değerli olduğuna karar verir. Bu sırada herkes tarafından terk edilen Kadriye büyük bir karar verir. Zor gününde Kahraman'ın yanında olmaya çalışan Oylum yaklaşan tehlikeden habersizdir. Dicleli evinden beklenmedik bir yüz, ailenin en büyük sırlarını ortaya çıkarmak üzeredir...

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