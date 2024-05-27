Evlilikten çekiniyor

Güzel oyuncu Ekin Türkmen önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkmen, sektör üzerinden evlilikle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Şu anda hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Türkmen, evliliğe inancı olmadığını belirtti.

Gerekçesini ise şöyle anlattı: Bizim sektörde insanların evlilikleri uzun sürmüyor. Bu bende fobi mi oldu bilmiyorum ama evliliğe inancım azaldı. Tam ne olduğunu da bilmiyorum ki. Çok yoğun bir iş tempomuz da var. Sizler de görüyorsunuz, bir şekilde bitiyor evlilikler. Anne babalarımızın zamanındaki gibi değil şimdiki evlilikler. Uzunca yıl yalnız yaşadığınız zaman da tahammül seviyeniz azalıyor bence. Bu arada Türkmen pandemiyle birlikte insanların değiştiğini söyledi. Çok fazla dışarı çıkmadığını belirtti. Daha çok İzmir'e ailesinin yanına gittiğini kaydetti. "Ev insanı olduk" diye konuştu.