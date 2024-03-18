10 bin dolarlık kapışma! Cem Yılmaz’dan eski eşi Ahu Yağtu’ya bir gönderme daha: Oğlum annene sakın gösterme

Ancak mahkeme talebini reddetmişti. Boşanırken Ahu Yağtu 'ya, Range Rover cip, Sarıyer, Şişli, İstinye'de üç gayrimenkul ve 500 bin dolar vermişti.

"BABA DOĞRU MU?"

Ünlü komedyen geçtiğimiz gün yaptığı gösterisinde eski eşi Ahu Yağtu'dan kalan bir yarasını da şöyle ti'ye aldı: "Geçenlerde oğlum Kemal, internetten malvarlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana 'Baba doğru mu?' diye sordu. 'Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme' diye uyardım. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka söz konusu..."