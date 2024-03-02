İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'ten Dilber yorumu! "Beklemiyordum ama o kısım..."

"Dilber karakterinin bu kadar tutacağını tahmin ediyor muydunuz?" sorusuna Ergeç, "Beklemiyordum ama o kısım benim uzmanlık alanıma girmiyor. Hazal çok güzel bir performans sergiledi" dedi.





AVŞAR KARDEŞLER!

Hülya Avşar, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Her zaman tek başına yürüyüş yapan Avşar, bu kez uzun zamandır ortalarda görünmeyen kız kardeşi Helin Avşar ile objektiflere yansıdı. Oldukça neşeli olan abla-kardeş kendilerini çeken muhabirlere selam verdi. Hülya Avşar, "Her şey yolunda gördüğünüz gibi Helin ile yürüyoruz" ifadelerini kullandı.