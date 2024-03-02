PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'ten Dilber yorumu! "Beklemiyordum ama o kısım..."

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Selma Ergeç, ayaküstü gazetecilerin sorularını cevapladı. "Dilber karakterinin bu kadar tutacağını tahmin ediyor muydunuz?" sorusunu cevapladı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Mart 2024 Güncelleme 02 Mart 2024, 07:03
İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’ten Dilber yorumu! Beklemiyordum ama o kısım...

Selma Ergeç, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Mekan çıkışı elinde içecekler ile objektiflere yansıyan Ergeç, ayaküstü gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Dilber karakterinin bu kadar tutacağını tahmin ediyor muydunuz?" sorusuna Ergeç, "Beklemiyordum ama o kısım benim uzmanlık alanıma girmiyor. Hazal çok güzel bir performans sergiledi" dedi.



AVŞAR KARDEŞLER!
Hülya Avşar, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Her zaman tek başına yürüyüş yapan Avşar, bu kez uzun zamandır ortalarda görünmeyen kız kardeşi Helin Avşar ile objektiflere yansıdı. Oldukça neşeli olan abla-kardeş kendilerini çeken muhabirlere selam verdi. Hülya Avşar, "Her şey yolunda gördüğünüz gibi Helin ile yürüyoruz" ifadelerini kullandı.



SOĞU'KAAN'LI İKİLİ
Oyuncu Kaan Taşaner ve sevgilisi Seray Dura, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Apartmana girdikleri esnada görüntülenen sevgililer röportaj isteğini, "Sonra yapalım, biraz işlerimiz var" diyerek kibarca geri çevirdi. Taşaner'in dişleriyle ilgili sorun yaşadığı diş doktoruna geldiği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanlığı’ndan katil İsrail’e çok sert tepki: Katliama son vermek zorundadır
Primi az olana emeklilik formülü: SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! Aylık nasıl bağlanıyor? 10-12.5-15 yıl çalışanlar için...
Türk Telekom
Ramazan öncesi fırsatçılar hortladı: Bahanelere sığınıp fiyatları artırıyorlar! Halkın cebine göz dikenlere göz açtırılmayacak
Usta yazarlar yarın oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini değerlendirdi: Galatasaray kazanırsa % 51 şampiyon
EMEKLİYE 3 BİN TL BAYRAM İKRAMİYESİ | Teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Peki ilk ödeme ne zaman yapılacak? Kimler, nasıl yararlanacak?
Erdoğan Avrupa kıtasını kurtardı | Macaristan Başbakanı Viktor Orban’dan Türkiye’ye övgü dolu sözler!
CHP’li isimlerden Kandil’e selam çakan çakana! CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Cemil Tugay: DEM ile ittifak yapmamıza kimse karışamaz
Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm tutarsızlığı animasyon filmine konu oldu: Bay Kibir Reklamoğlu: Sor bakalım niye yapmadım
Başkan Erdoğan’dan Antalya Diplomasi Forumu’nda önemli açıklamalar
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yardım bekleyen sivilleri vurdu! Dünyadan tepki yağıyor: BM’den soruşturma çağrısı
İYİ Parti-CHP geriliminde yeni perde | İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu’dan kendisini ’metro fatihi’ ilan eden Ekrem İmamoğlu’na: Abartma
Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı | Annesinin 3 yaşındayken bıraktığı 43 yaşındaki Ozan’a büyük sürpriz! Türkiye bu olayı konuşuyor...
Son dakika: Seçil Erzan davasında yeni detaylar ortaya çıktı! En yakınları bile tehdit etmiş! Mesajlar bilirkişi raporunda
Özgür Özel’in ’jest’ sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den sert yanıt: Midem bulanıyor
SON DAKİKA