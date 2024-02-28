Güzel oyuncu Yüsra Geyik sempatik tavırlarıyla dikkat çekti!

Yüsra Geyik, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir etkinliğe katılacağını söyleyen oyuncu, "Heyecanlıyım, bu etkinlik depremzedeler yararına olacak, onlar için bir şeyler yapabiliyorsam ne mutlu bana...





BEKLEMEYE GEÇTİ!

Beyazıt Öztürk, önceki gün Bebek'teydi. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Öztürk, "Annemin yanına gidiyorum. Beraber kahvaltı edeceğiz" dedi.

Son dönemde sık sık "Beyaz Show" programının tekrardan başlayacağı konuşulan ancak henüz başlamayan programı hakkında konuşan ünlü şovmen, "Var bu tarz bir durum ama bekliyoruz. Yıllarca bize emek vermiş kitleyi korursak, günümüz mizahına da ayak uydurursak bence harika olabilir" diyerek yürümeye devam etti.