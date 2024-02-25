Lüks yaşantısı ile sık sık gündeme gelen Aslıhan Doğan Turan’dan samimi açıklamalar!





İKON ÇİFT

Aslıhan Turan'a Victoria-David Beckham çifti hatırlatılarak "Siz Arda Turan ile kendinizi ikon çift olarak görüyor musunuz" sorusu yöneltildi. Benzetilmenin çok hoş olduğunu söyleyen Turan, "Görüyorum evet. Victoria Beckham'a benzetilmek çok güzel bir şey. Beni de çok benzeten oluyor. Çok beğendiğim bir kadın. Arda Bey'de sporuyla, kariyeriyle bugüne kadar çok güzel işler yaptı. Tabii ki çok güzel bir şey benzetilmek. Örnek bir çift olmak hoş" diye konuştu.

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