Lüks yaşantısı ile sık sık gündeme gelen Aslıhan Doğan Turan’dan samimi açıklamalar!

Lüks yaşantısı ve pahalı marka ürünlerle sık sık gündeme gelen Aslıhan Turan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette 42 bin liralık terlikleriyle konuşulmuştu.
Lüks yaşantısı ve pahalı marka ürünlerle sık sık gündeme gelen Aslıhan Turan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette 42 bin liralık terlikleriyle konuşulmuştu.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aslıhan Turan, terliklerin fiyatının abartıldığını söyledi. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, "Terliklerin neden konuşulduğunu ben de anlamıyorum. Bu durum beni rahatsız etmiyor. Çok fazla dış etkenlere takılan bir insan değilim.
İKON ÇİFT
Aslıhan Turan'a Victoria-David Beckham çifti hatırlatılarak "Siz Arda Turan ile kendinizi ikon çift olarak görüyor musunuz" sorusu yöneltildi. Benzetilmenin çok hoş olduğunu söyleyen Turan, "Görüyorum evet. Victoria Beckham'a benzetilmek çok güzel bir şey. Beni de çok benzeten oluyor. Çok beğendiğim bir kadın. Arda Bey'de sporuyla, kariyeriyle bugüne kadar çok güzel işler yaptı. Tabii ki çok güzel bir şey benzetilmek. Örnek bir çift olmak hoş" diye konuştu.