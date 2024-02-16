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Meğer 5 yıldır aklından çıkmıyormuş | Serdar Ortaç'tan İrlandalı eski eşi Chloe Loughnan hakkında çarpıcı itiraf: Şimdi bilmiyorum nerde ne yapıyor

Sosyal medyadaki canlı yayınında ortalığa küfürler savuran Serdar Ortaç, özür diledi. Sevgililer Günü’nde görüntülenen Ortaç, İrlandalı eski eşini de unutamadığını söyledi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Şubat 2024 Güncelleme 16 Şubat 2024, 07:05
Meğer 5 yıldır aklından çıkmıyormuş | Serdar Ortaç’tan İrlandalı eski eşi Chloe Loughnan hakkında çarpıcı itiraf: Şimdi bilmiyorum nerde ne yapıyor

Serdar Ortaç, önceki gece İstinye'deki evinden çıkarken görüntülendi.

Çıkışta soruları yanıtlayan Ortaç, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı bir yayında küfürler savurmuştu. Ortaç, konuyla ilgili, "Hatırlamıyorum ki... Çok alkollüydüm. İlaç da kullanıyorum. İlacın üstüne de alkol alınca kötü olmuşum.

Yani anlayacağınız intihar etmişim. Sosyal medyamı kapatmışlar, 'kalıcı olarak kapatıldı' yazıyor. Herkes 'Ne yaptın sen?' diyor. Seyrederek canımı sıkmak istemiyorum. Özür dilerim, gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi.

CHLOE'Yİ UNUTAMIYOR!
Sevgililer günü hakkında da konuşan sanatçı, muhabirlerin, "14 Şubat denince aklınıza ne geliyor?" sorusunu yanıtladı. Ortaç, "Eski ilişkilerim geliyor. Eski karım geliyor aklıma... En güzel 14 Şubat da eski karımlaydı. Şimdi bilmiyorum nerde ne yapıyor" diyerek 2019 yılında ayrıldığı İrlandalı eski eşini Chloe Loughnan'ı unutamadığını dile getirdi.

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