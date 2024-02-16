Meğer 5 yıldır aklından çıkmıyormuş | Serdar Ortaç’tan İrlandalı eski eşi Chloe Loughnan hakkında çarpıcı itiraf: Şimdi bilmiyorum nerde ne yapıyor

Çıkışta soruları yanıtlayan Ortaç, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı bir yayında küfürler savurmuştu. Ortaç, konuyla ilgili, "Hatırlamıyorum ki... Çok alkollüydüm. İlaç da kullanıyorum. İlacın üstüne de alkol alınca kötü olmuşum.