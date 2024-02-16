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Kuruçeşme'de marketten alışveriş yaparken görüntülenen Beyazıt Öztürk: "Deprem bölgesindeki çocuklar için yardım amaçlı gösteriler yapacağım"

Önceki gün Kuruçeşme'de bir marketten alışveriş yaparken görüntülenen Beyazıt Öztürk, "Deprem bölgesindeki çocuklar için yardım amaçlı gösteriler yapacağım, onlara hazırlanıyorum" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 16 Şubat TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Şubat 2024 Güncelleme 16 Şubat 2024, 07:04
Kuruçeşme’de marketten alışveriş yaparken görüntülenen Beyazıt Öztürk: Deprem bölgesindeki çocuklar için yardım amaçlı gösteriler yapacağım

Beyazıt Öztürk, önceki gün Kuruçeşme'deki bir marketten mutfak alışverişi yaptı. Öztürk, "Deprem bölgesindeki çocuklar için yardım amaçlı gösteriler yapacağım, onlara hazırlanıyorum" dedi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde mutfak alışverişi yaptığı hatırlatılan şovmen, "Benim hayatımda hep 13 ve 15 Şubat oldu, 14 yaşayamadan gideceğiz. Herkes bir sevgili hayal ediyor, ben pazı sarması hayal ediyorum" dedi. (Aydın HAMZA)



GARİP AY, KALYON KÜLTÜR'DE
Kalyon Kültür, 7'den 70'e herkese hitap eden atölyeleri, seminerleri ve sergileri ile İstanbullulara her ay sanat dolu programlar sunmaya devam ediyor. Şehrin uğrak noktası olmayı hedefleyen Kalyon Kültür; 16 Şubat tarihinde ebru sanatçısı Garip Ay'ı ağırlıyor. Van Gogh'un portresi ve Yıldızlı Gece tablosu ile dünya çapında ses getiren Ay, İstanbullular ile sanat yolculuğu ve üretim pratikleri hakkında paylaşımlar yapacak.



İTİRAF MEKTUBU!
"Ateş Kuşları"nın yeni bölüm konusu şöyle; Barbar ve Gülayşe cephesinde dargınlık bir müddet sürer fakat gerçeğin ortaya çıkmasıyla Gülayşe mahcup olur. Gülayşe'ye dünyanın en güzel evlilik teklifi sözünü veren Barbar ise nişanlısının kıskançlığını büyük bir olgunlukla karşılayıp, sözünü gerçekleştirmek için kolları sıvar.

SÜRPRİZ GELİŞME
Ateş Kuşları'nın yanında daha fazla barınamayacağını düşünüp, itiraf mektubu bırakarak evden kaçan Sultan için kaçış o kadar da kolay değildir... Mektubunun kimse tarafından okunmadığını düşünüp geri dönen Sultan'ı sürpriz beklemektedir. Sare ayrılığının acısıyla günlerini gülümseyen bir ölü gibi geçiren Zıpkın'ın cephesindeyse geçmişiyle ilgili yeni gelişmeler vardır.

MÜZİKAL HAZIRLIĞINDA!
Tuğba Ünal, bir müzikal hazırlıyor. Ünlü isim, "Müzikal bir tiyatro oyunu ile geliyorum. Aslında hep vardı böyle bir düşüncem çünkü ben arkamda adımın anılmasına neden olacak güzel izler bırakmak istiyorum. Bu tek kişilik müzikali yönetmenim Şerafettin Kaya ile hazırlıyoruz" dedi.

İÇİNDEKİ DİŞİYİ KEŞFET
Wellness ve Yoga Eğitmeni Ece Vahapoğlu moderatörlüğünde Feriye'de gerçekleşen Lady Prelox daveti, kadın sağlığı ve cinselliğini değerlendirmek üzere uzmanları bir araya getirdi. Pelin Akil, Wilma Elles, Pınar Hotiç, Meral Çalışıcı, Zeynep Özyağcılar gibi ünlü isimlerin de yer aldığı sağlıklı kahvaltı eşliğindeki davete ilgi büyüktü.



HAYALLERİNİN PEŞİNDE
Edda Dora, müzik kariyerine ilk adımı 'Aşk'la attı. Kendi şarkılarına imza atan Dora, "Küçüklüğümden beri müzikle ilgileniyorum. Profesyonel basketbol oyuncusu ve psikoloji bölümü mezunu olmama rağmen müzik hep hayatımın merkezinde yer aldı. 4 yaşında piyano çalmaya başladım. İlkokuldan beri de söz yazıyorum. Sonunda hayallerimin peşindeyim" dedi.



"BENNİM SEVGİLİM ÇOK..."
Simge önceki gün Büyükçekmece'de Sevgililer Günü'ne özel repertuarı ile herkesin 'aşkı' oldu. Simge, dünden bugüne hit olmuş şarkıları dışında sahnede söylemekten hoşlandığı şarkıları sevgililer için söylerken "Ben şarkılarımla aşk yaşıyorum... Benim sevgilim çok... Hem gerçek hem de beni asla üzmeyecek türden..." diye hayranlarıyla konuştu.



EKSİK GİDERDİ!
Başarılı ve güzel oyuncu Gamze Topuz, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Akşam Beykoz'da sahne alacağını belirten güzel oyuncu, "Eksikleri tamamlayıp son bir alışveriş yapmaya geldim sevgililer gününde sahnedeyim'' açıklamasında bulundu. Heyecanı yüzünden okunan başarılı oyuncunun, her zamanki güzelliği dikkat çekerken, sade ve şık AVM tarzı ile de beğeni topladı.



MÜJDEYİ VERDİ!
Ebru Polat, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. "Mor paranın simgesi" diyerek giydiği montu ile muhabirlere poz veren güzel şarkıcı, "Öncelikle yeni cover geliyor bunun müjdesini vereyim, çok dinlenen sürpriz bir parça...'' açıklamasında bulundu. Başarılı şarkıcı, sevenlerini kırmayıp tek tek hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.



YAKALANDIM
Başarılı oyuncu Enis Arıkan, geçtiğimiz gün Gayrettepe'deydi. Alışverişe çıkan ve muhabirleri karşısında görünce "Yakalandım" diyerek espri yapan başarılı oyuncu, bir süre gülüşmelere sebep oldu.

SERGİ GÜNÜ!
Oyuncu Merve Sevin ve nişanlısı Mertcan Çelik, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de görüntülendi. Ünlü çift, 'Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ni ziyaret etti. Sergide hayvan bedenlerinin bilinmeyen özellikleri ve biyolojik yapıları sanatsal bir anlayışla sunulurken, Sevin ve Çelik, sergiyi el ele hayranlıkla gezdi.



ZİRVENİN SAHİBİ!
Kuruluş Osman, önceki gün yayınlanan 148. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,65 reyting ve %19,25 izlenme payı, AB Kategorisinde %5,82 reyting ve %15,47 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %7,31 reyting ve %17,83 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

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