Kuruçeşme'de marketten alışveriş yaparken görüntülenen Beyazıt Öztürk: "Deprem bölgesindeki çocuklar için yardım amaçlı gösteriler yapacağım"

Beyazıt Öztürk, önceki gün Kuruçeşme'deki bir marketten mutfak alışverişi yaptı. Öztürk, "Deprem bölgesindeki çocuklar için yardım amaçlı gösteriler yapacağım, onlara hazırlanıyorum" dedi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde mutfak alışverişi yaptığı hatırlatılan şovmen, "Benim hayatımda hep 13 ve 15 Şubat oldu, 14 yaşayamadan gideceğiz. Herkes bir sevgili hayal ediyor, ben pazı sarması hayal ediyorum" dedi. ( Aydın HAMZA)

GARİP AY, KALYON KÜLTÜR'DE Kalyon Kültür, 7'den 70'e herkese hitap eden atölyeleri, seminerleri ve sergileri ile İstanbullulara her ay sanat dolu programlar sunmaya devam ediyor. Şehrin uğrak noktası olmayı hedefleyen Kalyon Kültür; 16 Şubat tarihinde ebru sanatçısı Garip Ay'ı ağırlıyor. Van Gogh'un portresi ve Yıldızlı Gece tablosu ile dünya çapında ses getiren Ay, İstanbullular ile sanat yolculuğu ve üretim pratikleri hakkında paylaşımlar yapacak.





İTİRAF MEKTUBU!

"Ateş Kuşları"nın yeni bölüm konusu şöyle; Barbar ve Gülayşe cephesinde dargınlık bir müddet sürer fakat gerçeğin ortaya çıkmasıyla Gülayşe mahcup olur. Gülayşe'ye dünyanın en güzel evlilik teklifi sözünü veren Barbar ise nişanlısının kıskançlığını büyük bir olgunlukla karşılayıp, sözünü gerçekleştirmek için kolları sıvar.

SÜRPRİZ GELİŞME

Ateş Kuşları'nın yanında daha fazla barınamayacağını düşünüp, itiraf mektubu bırakarak evden kaçan Sultan için kaçış o kadar da kolay değildir... Mektubunun kimse tarafından okunmadığını düşünüp geri dönen Sultan'ı sürpriz beklemektedir. Sare ayrılığının acısıyla günlerini gülümseyen bir ölü gibi geçiren Zıpkın'ın cephesindeyse geçmişiyle ilgili yeni gelişmeler vardır.

MÜZİKAL HAZIRLIĞINDA!

Tuğba Ünal, bir müzikal hazırlıyor. Ünlü isim, "Müzikal bir tiyatro oyunu ile geliyorum. Aslında hep vardı böyle bir düşüncem çünkü ben arkamda adımın anılmasına neden olacak güzel izler bırakmak istiyorum. Bu tek kişilik müzikali yönetmenim Şerafettin Kaya ile hazırlıyoruz" dedi.

İÇİNDEKİ DİŞİYİ KEŞFET

Wellness ve Yoga Eğitmeni Ece Vahapoğlu moderatörlüğünde Feriye'de gerçekleşen Lady Prelox daveti, kadın sağlığı ve cinselliğini değerlendirmek üzere uzmanları bir araya getirdi. Pelin Akil, Wilma Elles, Pınar Hotiç, Meral Çalışıcı, Zeynep Özyağcılar gibi ünlü isimlerin de yer aldığı sağlıklı kahvaltı eşliğindeki davete ilgi büyüktü.