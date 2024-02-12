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İş adamı İzzet Antebi çapkınlık turunda yakalandı! Yanındaki gizemli kadına talimat: "Saçlarınla yüzünü kapat aşkım"

İş adamı İzzet Antebi, çapkınlık turuna çıktı. Gazetecileri görünce yanındaki kadını uyardı. İş adamı İzzet Antebi, "Saçlarınla yüzünü kapat aşkım" diye talimat verdi. Ardından ikili mekana girdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Şubat 2024 Güncelleme 12 Şubat 2024, 07:02
İş adamı İzzet Antebi çapkınlık turunda yakalandı! Yanındaki gizemli kadına talimat: Saçlarınla yüzünü kapat aşkım

Sosyetik iş insanı İzzet Antebi, önceki gece Levent'teki bir mekanın önünde görüntülendi.

Antebi, sevgilisinin arabasıyla Levent'teki bir mekana gitti. Aracından inen Antebi, gazetecileri görünce sinirlendi!

"Neyi çekiyorsunuz?" diye tepki gösterdi. Gazetecilerin yanındaki gizemli güzeli çekmek istemesi üzerine de gerildi. Bu kez yanındaki kadına "Saçlarınla yüzünü kapat aşkım" diye talimat verdi. Ardından ikili mekana girdi.

HAYRANLARINI MEST ETTİ
Linet, önceki gece Yeni Gazino'da sahne aldı. Birbirinden özel ve güzel şarkılarını seslendiren Linet, yurt dışından gelen hayranlarını da misafir etti. Sahneye özel diktirdiği kostümü ile çıkan şarkıcı, hayranları tarafından büyük bir ilgi gördü. Mekanı tıka basa dolduran Linet, "Beni ve ekip arkadaşlarımı bu gün yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederim" dedi.

HAMDİ ARTIK BENİM KARDEŞİM
Selen Görgüzel Taksim'deki bir mekanda sahne aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, meslektaşlarına taş attı: "Bazıları bir hit şarkı yakalıyor, onun ekmeğini yiyip duruyor. 1 saat sahnede kalıp milyonlar alıyor. Sadece birkaç dansçı koyup ışık efekti yaparak para kazanıyor". Ünlü şarkıcı eski eşi Hamdi Alkan ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: Hamdi'den başka adam kalmamış gibi bana sürekli Hamdi Hamdi diyorsunuz. Hamdi bu saatten sonra benim ağabeyim, kardeşim olur.

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