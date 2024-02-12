İş adamı İzzet Antebi çapkınlık turunda yakalandı! Yanındaki gizemli kadına talimat: "Saçlarınla yüzünü kapat aşkım"

HAYRANLARINI MEST ETTİ Linet, önceki gece Yeni Gazino'da sahne aldı. Birbirinden özel ve güzel şarkılarını seslendiren Linet, yurt dışından gelen hayranlarını da misafir etti. Sahneye özel diktirdiği kostümü ile çıkan şarkıcı, hayranları tarafından büyük bir ilgi gördü. Mekanı tıka basa dolduran Linet, "Beni ve ekip arkadaşlarımı bu gün yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederim" dedi.

HAMDİ ARTIK BENİM KARDEŞİM

Selen Görgüzel Taksim'deki bir mekanda sahne aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, meslektaşlarına taş attı: "Bazıları bir hit şarkı yakalıyor, onun ekmeğini yiyip duruyor. 1 saat sahnede kalıp milyonlar alıyor. Sadece birkaç dansçı koyup ışık efekti yaparak para kazanıyor". Ünlü şarkıcı eski eşi Hamdi Alkan ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: Hamdi'den başka adam kalmamış gibi bana sürekli Hamdi Hamdi diyorsunuz. Hamdi bu saatten sonra benim ağabeyim, kardeşim olur.