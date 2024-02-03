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Taze anne Yasemin Şefkatli'den yeni bir paylaşım geldi!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünya evine girdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldılar. Yasemin Şefkatli müjdeyi duyurmuştu. Taze anne Şefkatli'den son olarak yeni bir paylaşım geldi. İşte sizler için derlediğimiz 3 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Şubat 2024 Güncelleme 03 Şubat 2024, 07:02
Taze anne Yasemin Şefkatli’den yeni bir paylaşım geldi!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ve gelinleri Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerine kavuşmuşlardı. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, çocuklarına İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını vermişti. Minik İbrahim Ayel doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyata alınmıştı.

Dede İbrahim Tatlıses, İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu müjdelemişti. Taze anne Şefkatli'den son olarak yeni bir paylaşım geldi. Şefkatli ikizlerden minik Sinan Emir'i paylaştı. Sosyetik güzel, paylaşımına "Tünaydın... Emirikoy'la, Ayel'i bekliyoruz?" notunu düştü.

'BİT PAZARINDAN ALIYORUM'
Zeynep Tuğçe Bayat, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Kombiniyle dikkat çeken ve marka takıntısı olmadığını belirten oyuncu "Alışverişi az ve öz yapmaya çalışıyorum. Yurt dışında bit pazarları oluyor, oralardan alıyorum. Buradan pazarlardan alıyorum. İkinci ele mesafeli değilim. İkinci el de alırım. Tüketim çılgınlığına gerek yok" dedi.
Doğan SAVAŞ



SAHNELERİN YILDIZI!
Aralıksız verdiği konserlerde sevenleriyle buluşmaya devam eden Yıldız Tilbe önceki gün Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. Mekânı hıncahınç dolduran hayranlarıyla dünden bugüne hit olmuş şarkılarını hep birlikte söyleyen Tilbe, seyircisiyle bol bol sohbet etti. Zaman zaman hüzünlendirse de coşkusu, neşesi ve danslarıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

ŞAŞIRTAN KARAR
"Kardeşlerim"in yeni bölüm konusu şöyle; Aybike, çaresizlikle yaptığı hata yüzünden, hapse düşme korkusuyla karşı karşıya kalırken, Orhanlar da onu kurtarabilmek için bir çözüm aramaktadırlar. İzlediği görüntüyle, Şevval hakkındaki gerçekleri öğrenen Tolga, büyük bir açmaza girer. Gülten tarafından köşeye sıkıştırılan Akif'in, altta kalmaya hiç niyeti yoktur.

İPLER GERİLDİ!
Ömer ile Oğulcan, aldıkları şaşırtıcı karar sonucunda, evin üzerindeki borcu kaldırabilmek için, canla başla çalışmaya başlarlar. Berk ile Ayla arasındaki ipler, Gökhan yüzünden iyice gerilirken, Aybike'nin ayağına bu sefer hiç beklemediği bir fırsat gelir. Akif'le karşı karşıya gelen Gülten'in yaptığı son hamle ise, Akif'i şoke eder.

CANDAN DÜET!
Sibel Can, önceki gece Maslak'ta sahne aldı. Siyah elbisesini, açık taranmış saçlarıyla tamamlayan Can, unutulmaz bir gece yaşattı. Can'ı dinlemeye gelen Hakan Altun da sahneye çıkarak sürpriz yaptı. Sibel Can ile 'Telefonun Başında' şarkısını birlikte söyleyen Altun, 'Sibel bizim göz bebeğimiz, kıymetlimiz. Onun sahnesine konuk olmak benim için onurdur' dedi.

TALİHSİZ KAZA!
Güzel oyuncu Asena Keskinci, geçtiğimiz gün Ataşehir'deydi. Sahnedeyken düştüğünü ve bu nedenle oyunlara ara verdiğini söyleyen Asena, "Sahnedeyken ayağım burkuldu ve düştüm. Uzun zaman yürüyemedim. Yeni yeni ayaklandım. Şu an da sekerek yürüyorum. Biraz ara verdim oyunlara" şeklinde konuştu.

DOSTUM DOSTUM!
POP müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam İstanbul'da sevenlerine eğlenceli bir gece yaşattı. Sanatçıyı izleyenler arasında mankenlik yıllarından yakın arkadaşı Didem Taslan da vardı. Gece boyunca söylediği hit şarkılarıyla misafirlerini eğlendiren Arıca, zaman zaman arkadaşının yanına giderek, Taslan'la dans etti.

YALIN'LA HER ŞEY 'MÜMKÜNDÜR'
Yalın, kariyerinin 20'nci yılını yeni single projesi 'Mümkündür' ile karşıladı. Başarılı sanatçı, 24'üncü single çalışmasının söz ve müziğine yine kendi imzasını attı. 'Mümkündür' hakkında konuşan Yalın, "Şarkının en büyük ilham kaynağı, 'umut'... Umuda dair bir aşk şarkısı yazmak istedim. Çok uzun zamandır aşk şarkıları yazan biri olarak benim ruhumun da umutlu bir aşk şarkısına çok ihtiyacı vardı" dedi.

SOSYAL YARA!
Seccad Mehmedi, önceki gece Maslak'ta sahne aldı. Sahne öncesinde gazeteciler ile sohbet eden Mehmedi, çalışmalarına devam ettiğini söyleyerek, son dönemde gündemde olan pavyon konusu hakkında konuştu. Mehmedi, "Pavyonlar benim için sosyal bir yaradır. Bence insanların mutluluğu ailelerinde araması lazım" dedi.

GERÇEĞİ AÇIKLADI!
Birçok şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran Ozan Orhon, 'Depresyon' ile geri döndü. Müzik çalışmalarının yanı sıra eşi Selcan Orhan'dan da bahseden sanatçı, şunları anlattı: "Eşim uzun ve çok zor bir hastalık sürecinden geçti. Hala da zor zamanlardan geçiyor, ben ona desteğim. En büyük ilaç sevgidir, biz birbirimizi sevgiyle tedavi ettik, eşim iyi daha da iyi olacak."

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