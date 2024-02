Taze anne Yasemin Şefkatli’den yeni bir paylaşım geldi!

ŞAŞIRTAN KARAR

"Kardeşlerim"in yeni bölüm konusu şöyle; Aybike, çaresizlikle yaptığı hata yüzünden, hapse düşme korkusuyla karşı karşıya kalırken, Orhanlar da onu kurtarabilmek için bir çözüm aramaktadırlar. İzlediği görüntüyle, Şevval hakkındaki gerçekleri öğrenen Tolga, büyük bir açmaza girer. Gülten tarafından köşeye sıkıştırılan Akif'in, altta kalmaya hiç niyeti yoktur.



İPLER GERİLDİ!

Ömer ile Oğulcan, aldıkları şaşırtıcı karar sonucunda, evin üzerindeki borcu kaldırabilmek için, canla başla çalışmaya başlarlar. Berk ile Ayla arasındaki ipler, Gökhan yüzünden iyice gerilirken, Aybike'nin ayağına bu sefer hiç beklemediği bir fırsat gelir. Akif'le karşı karşıya gelen Gülten'in yaptığı son hamle ise, Akif'i şoke eder.



CANDAN DÜET!

Sibel Can, önceki gece Maslak'ta sahne aldı. Siyah elbisesini, açık taranmış saçlarıyla tamamlayan Can, unutulmaz bir gece yaşattı. Can'ı dinlemeye gelen Hakan Altun da sahneye çıkarak sürpriz yaptı. Sibel Can ile 'Telefonun Başında' şarkısını birlikte söyleyen Altun, 'Sibel bizim göz bebeğimiz, kıymetlimiz. Onun sahnesine konuk olmak benim için onurdur' dedi.



TALİHSİZ KAZA!

Güzel oyuncu Asena Keskinci, geçtiğimiz gün Ataşehir'deydi. Sahnedeyken düştüğünü ve bu nedenle oyunlara ara verdiğini söyleyen Asena, "Sahnedeyken ayağım burkuldu ve düştüm. Uzun zaman yürüyemedim. Yeni yeni ayaklandım. Şu an da sekerek yürüyorum. Biraz ara verdim oyunlara" şeklinde konuştu.



DOSTUM DOSTUM!

POP müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam İstanbul'da sevenlerine eğlenceli bir gece yaşattı. Sanatçıyı izleyenler arasında mankenlik yıllarından yakın arkadaşı Didem Taslan da vardı. Gece boyunca söylediği hit şarkılarıyla misafirlerini eğlendiren Arıca, zaman zaman arkadaşının yanına giderek, Taslan'la dans etti.

YALIN'LA HER ŞEY 'MÜMKÜNDÜR'

Yalın, kariyerinin 20'nci yılını yeni single projesi 'Mümkündür' ile karşıladı. Başarılı sanatçı, 24'üncü single çalışmasının söz ve müziğine yine kendi imzasını attı. 'Mümkündür' hakkında konuşan Yalın, "Şarkının en büyük ilham kaynağı, 'umut'... Umuda dair bir aşk şarkısı yazmak istedim. Çok uzun zamandır aşk şarkıları yazan biri olarak benim ruhumun da umutlu bir aşk şarkısına çok ihtiyacı vardı" dedi.



SOSYAL YARA!

Seccad Mehmedi, önceki gece Maslak'ta sahne aldı. Sahne öncesinde gazeteciler ile sohbet eden Mehmedi, çalışmalarına devam ettiğini söyleyerek, son dönemde gündemde olan pavyon konusu hakkında konuştu. Mehmedi, "Pavyonlar benim için sosyal bir yaradır. Bence insanların mutluluğu ailelerinde araması lazım" dedi.



GERÇEĞİ AÇIKLADI!

Birçok şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran Ozan Orhon, 'Depresyon' ile geri döndü. Müzik çalışmalarının yanı sıra eşi Selcan Orhan'dan da bahseden sanatçı, şunları anlattı: "Eşim uzun ve çok zor bir hastalık sürecinden geçti. Hala da zor zamanlardan geçiyor, ben ona desteğim. En büyük ilaç sevgidir, biz birbirimizi sevgiyle tedavi ettik, eşim iyi daha da iyi olacak."