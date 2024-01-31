"Paşa gönlüm istedi estetik oldum" | Dilan Çiçek Deniz gözleri dolarak itiraf etti

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz , geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. 2023 yazında, badem göz ve çene dolgusu adı verilen estetik operasyonları yaptırdığı gözlenen, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekerek, magazin haberlerinde o dönem gündem olan Deniz, o dönem "Vallahi bezdim" diyerek yüzünde işlem olmadığını belirtmişti.

"DENEMEK İSTEDİM" Programda estetik konusu açılınca gözleri dolarak yaşadığı sürecin hiç kolay olmadığını ilk kez itiraf eden Deniz, "Doktorumla inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu. Araştırıp daha çok soruşturmam gerekiyordu.

Sonrasında vücudum inanılmaz bir tepki gösterdi, çünkü omuz ameliyatımı yeni olmuşum, ameliyatın üstüne ani kararla gidip estetiğe karar verdim. Orada paşa gönlüm o an öyle istedi ve denemek istedim!" ifadelerini kullandı.

"HATA YAPTIM"

Çıkan haberlerden dolayı yıprandığını söyleyen güzel oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: Zaten yaptırdığım şey de geçici olduğu için rahattım, geri döndürülebilir bir şey, geçici bir şey... Ama o kadar büyüdü, o kadar uzun sürdü ki o süreç, benim iyileşme sürecim de uzun sürdü... Çıkan haberler, insanlar yani özellikle kadın yorumcular... O kadar zordu ki!.. Hata yaptım, bir daha asla estetik operasyona girişmeyeceğimi biliyorum, kendimi her şekilde kabul edip sevmeye çalışıyorum. Güzellik algısı var, o güzellik algısı sürekli değişiyor, daha iyi hissetmek istiyorsun, daha güzel görünmek istiyorsun, bunu yapma hakkına da sahipsin."