Önce denedi sonra aldı! Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır alışveriş merkezinde objektiflere takıldı

Çıkışta gazetecilerle sohbet eden Bahadır, muhabirlerin "Geçtiğimiz gün eşiniz Emir beye, 'Gökçe hanımın dizisini izliyor musunuz?' diye sorduk o da 'İzlemiyorum' dedi. Siz bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusuna, "Emir'in de işi çok yoğun... Onun da dediği gibi o benim dizimi değil hiçbir diziyi de izlemiyor" ifadelerini kullandı.