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Önce denedi sonra aldı! Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır alışveriş merkezinde objektiflere takıldı

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, kozmetik alışverişine çıktı. Güzel oyuncu, aldığı her ürünü denedi. Gökçe Bahadır’ın o anları gazetecilerin gözünden kaçmadı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ocak 2024 Güncelleme 28 Ocak 2024, 07:00
Önce denedi sonra aldı! Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır alışveriş merkezinde objektiflere takıldı

Müzisyen Emir Ersoy'la evli olan Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler'de bir kozmetik mağazasından alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Bahadır, 15 dakika boyunca birçok ürün denedi ve sonrada aldı.

Çıkışta gazetecilerle sohbet eden Bahadır, muhabirlerin "Geçtiğimiz gün eşiniz Emir beye, 'Gökçe hanımın dizisini izliyor musunuz?' diye sorduk o da 'İzlemiyorum' dedi. Siz bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusuna, "Emir'in de işi çok yoğun... Onun da dediği gibi o benim dizimi değil hiçbir diziyi de izlemiyor" ifadelerini kullandı.

ALBÜM YOK!
Sesi birçok kesim tarafından çok beğenilen ve albüm yapması beklenen Gökçe Bahadır, konuyla ilgili şunları söyledi: Emir'in bazı sahnelerine eşlik ettiğim dönemler oluyor. Şarkı söylemeyi çok seviyorum ama albüm çıkarmayı şimdilik düşünmedim. İlerde ne olur bilinmez.

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