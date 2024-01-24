Yasemin Özilhan’ın serveti göze battı! Yaşadığı zenginlik sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu: "Kocana dua et"

Yasemin Özilhan yeni yaşını kutlamak için Maldivler 'e gitti. Cemiyet hayatının en büyük ailelerinden birisi olan Özilhanlar'ın gelini olan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuğu ve mankenliği bırakmıştı.

"KOCANA DUA ET"

Yasemin Özilhan'a gelen yorumlardan birisi, "İngilizce'yi sökmüşsün. Lise mezunuyken eğitimli bir zengin adam bulup emeksiz böyle bir hayata ulaştın; şans işte. Kimisi doktora bitirir, yine olmaz..." yazarken bir kullanıcı da "Kocan sayesinde... Kocana dua et... Özilhan ailesi sağ olsun" diyerek ünlü ismi sert şekilde eleştirdi.