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Yasemin Özilhan’ın serveti göze battı! Yaşadığı zenginlik sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu: "Kocana dua et"

Yasemin Özilhan’ın yaşadığı zenginlik sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Bazı kullanıcılar Özilhan’a, “Kocan sayesinde... Kocana dua et... Özilhan ailesi sağ olsun” yazdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Ocak 2024 Güncelleme 24 Ocak 2024, 06:59
Yasemin Özilhan’ın serveti göze battı! Yaşadığı zenginlik sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu: Kocana dua et

Yasemin Özilhan yeni yaşını kutlamak için Maldivler'e gitti. Cemiyet hayatının en büyük ailelerinden birisi olan Özilhanlar'ın gelini olan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuğu ve mankenliği bırakmıştı.

Artık zengin ve ultra lüks bir hayat sürdüren Özilhan'ın son paylaşımlarından birine, ünlü ismi aşağılayıcı yorumlar geldi.

"KOCANA DUA ET"
Yasemin Özilhan'a gelen yorumlardan birisi, "İngilizce'yi sökmüşsün. Lise mezunuyken eğitimli bir zengin adam bulup emeksiz böyle bir hayata ulaştın; şans işte. Kimisi doktora bitirir, yine olmaz..." yazarken bir kullanıcı da "Kocan sayesinde... Kocana dua et... Özilhan ailesi sağ olsun" diyerek ünlü ismi sert şekilde eleştirdi.


Özilhan, sık sık bu eleştirilere maruz kalıyor. Sosyetik isim sosyal medyadaki bu sert sözleri hep görmezden geliyor.

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