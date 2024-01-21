Umut Kurt yoğunluktan dert yandı! "Evde yemek yapmak gibi bir şansımız yok"

Umut Kurt, önceki akşam eşi ile birlikte Cihangir 'de baş başa yemek yedi. Kurt, ''Çok yoğunuz durmadan çalışıyoruz vakit bulursak baş başa yemek yiyoruz'' dedi.

"Evde yemekleri kim yapıyor, öyle bir şansınız var mı?'' sorusunu yanıtlayan Kurt, "Yoğunluktan evde yemek yapmak gibi bir şansımız yok... En büyük şansımız evde bir yardımcımızın olması'' şeklinde konuştu.