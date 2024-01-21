Aşk dolu bakışlar... Lara Paşalı eşi Selahattin Paşalı’yı öve öve bitiremedi! “Ben kocamın fanıyım"

Ünlü çift, çıkışta soruları yanıtladı. Selahattin Paşalı, "2023 Allah'a şükür şahsım adına güzel geçti ama ülkemizde ve dünyada bazı felaketler yaşamamız bizleri üzdü. Şu an için her şey yolunda... İnşallah da böyle devam eder" dedi.