Aşk dolu bakışlar... Lara Paşalı eşi Selahattin Paşalı’yı öve öve bitiremedi! “Ben kocamın fanıyım"

Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı, önceki gece Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı, önceki gece Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Ünlü çift, çıkışta soruları yanıtladı. Selahattin Paşalı, "2023 Allah'a şükür şahsım adına güzel geçti ama ülkemizde ve dünyada bazı felaketler yaşamamız bizleri üzdü. Şu an için her şey yolunda... İnşallah da böyle devam eder" dedi.
Eşi Lara Paşalı ise "Ben eşimle gurur duyuyorum. Ben kocamın fanıyım. Onunla birlikte bu yolculukta olmak çok güzel bir şey. Başarısını katlanarak izlemek harika" diyerek eşine övgüler yağdırdı.