ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’de yeni bölüm heyecanı! Eren ailesi derin üzüntü içindeyken işsizlik ve geçim derdi sorunlarıyla boğuşmaya devam eder

"Kardeşlerim"in yeni bölüm konusu şöyle; Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetmenin derin üzüntüsünü içindeyken, bir yandan da işsizlik ve geçim derdi sorunlarıyla boğuşmaya devam ederler.

Evde ve hayatında Akif'in yokluğunu hisseden Nebahat, Akif'le ilgili aldığı kararları yeniden gözden geçirmeye başlar. Annesinin zamansız ölümünden sonra ne yapacağını bilemeyen Oğulcan'ın toparlanmasına, Tolga yardımcı olur.