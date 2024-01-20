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ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de yeni bölüm heyecanı! Eren ailesi derin üzüntü içindeyken işsizlik ve geçim derdi sorunlarıyla boğuşmaya devam eder

"Kardeşlerim"in yeni bölüm konusu şöyle; Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetmenin derin üzüntüsünü içindeyken, bir yandan da işsizlik ve geçim derdi sorunlarıyla boğuşmaya devam eder. Kardeşlerim, yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de atv’de...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ocak 2024 Güncelleme 20 Ocak 2024, 07:00
ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’de yeni bölüm heyecanı! Eren ailesi derin üzüntü içindeyken işsizlik ve geçim derdi sorunlarıyla boğuşmaya devam eder

"Kardeşlerim"in yeni bölüm konusu şöyle; Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetmenin derin üzüntüsünü içindeyken, bir yandan da işsizlik ve geçim derdi sorunlarıyla boğuşmaya devam ederler.

Evde ve hayatında Akif'in yokluğunu hisseden Nebahat, Akif'le ilgili aldığı kararları yeniden gözden geçirmeye başlar. Annesinin zamansız ölümünden sonra ne yapacağını bilemeyen Oğulcan'ın toparlanmasına, Tolga yardımcı olur.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK MI?
Berk'in Gökhan'a yaptığı kayıtsız şartsız yardımlar, gün geçtikçe daha da artarken, Sado'nun karısı Gülten'in, Şevval'le birtakım işler çevirdiğinden şüphelenen Suzan, gerçekleri gün yüzüne çıkartmak için harekete geçer ancak, hiç beklemediği bir durumun içine çekilir.

"KARDEŞLERİM" AMERİKA'DA!
Öte yandan yapımını NGM'nin üstlendiği atv'nin 4 sezondur milyonları ekrana kilitleyen "Kardeşlerim" dizisinin yıldız oyuncuları Yiğit Koçak ve Lizge Cömert, Türk içeriklerinin Latin Amerika'da 10.yılını kutlamak üzere Miami'de düzenlenen dünyanın dört bir yanından televizyon yöneticilerinin katılacağı "Turkish Drama Gala" etkinliğine katılacak.

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