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Hıçkıra hıçkıra ağladı | Şarkıcı Gülben Ergen'den yıllar sonra gelen itiraf: 'Bizim bir cinayetimiz var'

Daha önce abisi Rıfat Ergen’i trafik kazasında kaybettiğini söyleyen Gülben Ergen, aslında abisinin en yakın arkadaşı tarafından öldürüldüğünü itiraf ederek gözyaşlarını tutamadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ocak 2024 Güncelleme 19 Ocak 2024, 07:01
Hıçkıra hıçkıra ağladı | Şarkıcı Gülben Ergen’den yıllar sonra gelen itiraf: ’Bizim bir cinayetimiz var’

Dillere dolanan şarkıları, sahne tarzı, yaptığı açıklamalar ve fenomen olmuş sözleri ile oldukça geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, YouTube'da yayınlanan bir programına konuk oldu."Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz" sözü ile hafızalara kazınmış olan Ergen, konuk olduğu programda hayatında yaşadığı zorlukları ve çocukluğunda geçen zor zamanlarını anlattı.

SENELER SONRA ANLATTI!
Babasının ve annesinin ayrılık aşamasında yaşadıkları süreçten bahseden Ergen, gözyaşları içerisinde abisi ile ilgili anılarını anlattı. Ünlü şarkıcı, "Ben 18 yaşındaydım abim 23 yaşındaydı. Benim abim çok güzeldi. Yani onun ölmesi olacak şey değil" diyerek seneler sonra abisi ile ilgi itirafta bulundu.

Ergen, "Abimi kaybettiğimde toparlayamadım" diyerek, "Yıllarca trafik kazası diye geçiştirdim abimi en yakın arkadaşı yanlışlıkla vurdu! Bizim bir cinayetimiz var" itirafında bulundu.

1988 YILINDA YAŞANMIŞTI!
1988 yılında Gülben Ergen'in ağabeyi Rıfat Ergen, Gürinan Bayramoğlu tarafından vurularak öldürülmüştü. Daha sonrasında Gürinan Bayramoğlu 1991 affından yaralanıp hapisten çıkmıştı. Hapisten çıkan ve disko işletmeciliği yapan Gürinan Bayramoğlu, 2005 yılında cinayete kurban gitmişti. Öldürülen şahsın ağabeyi mahkemede kardeşinin katilinin azmettiricisi olarak da Gülben Ergen'i göstermişti.

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