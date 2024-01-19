Hıçkıra hıçkıra ağladı | Şarkıcı Gülben Ergen’den yıllar sonra gelen itiraf: ’Bizim bir cinayetimiz var’

Dillere dolanan şarkıları, sahne tarzı, yaptığı açıklamalar ve fenomen olmuş sözleri ile oldukça geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, YouTube'da yayınlanan bir programına konuk oldu."Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz" sözü ile hafızalara kazınmış olan Ergen, konuk olduğu programda hayatında yaşadığı zorlukları ve çocukluğunda geçen zor zamanlarını anlattı.

SENELER SONRA ANLATTI!

Babasının ve annesinin ayrılık aşamasında yaşadıkları süreçten bahseden Ergen, gözyaşları içerisinde abisi ile ilgili anılarını anlattı. Ünlü şarkıcı, "Ben 18 yaşındaydım abim 23 yaşındaydı. Benim abim çok güzeldi. Yani onun ölmesi olacak şey değil" diyerek seneler sonra abisi ile ilgi itirafta bulundu.