Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya’nın barıştıkları iddia edildi! Bürsin’den aşk iddialarına yanıt

Bürsin, Sarıkaya ile barıştıkları iddia edilen bir habere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vererek tüm söylentilere son noktayı koydu. İddialara cevap veren Bürsin, "Hangi paralel evrende oluyor bu?" ifadelerini kullanarak böyle bir şey olmadığını dile getirdi.

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