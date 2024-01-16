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Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya’nın barıştıkları iddia edildi! Bürsin'den aşk iddialarına yanıt

5 sene önce 4 yıllık ilişkilerini bitiren Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya’nın barıştıkları iddia edildi. Hayranlarını heyecanlandıran bu habere Bürsin’den yalanlama geldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ocak 2024 Güncelleme 16 Ocak 2024, 07:04
Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya’nın barıştıkları iddia edildi! Bürsin’den aşk iddialarına yanıt

Oyuncu çift Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya, 2015 yılında aşk yaşamaya başlamış ve o dönem magazin manşetlerini sık sık süslemişti.





Hayranları tarafından çok yakıştırılan çift, 2019 senesinde ise 4 yıllık ilişkilerine nokta koymuştu. Yollarını ayrıldıktan sonra farklı isimlerle aşk yaşayan ikili, geçen günlerde barıştıkları yönündeki iddialarla gündem oldu.






SORULAR CEVAP BULDU!
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in yeni yılla birlikte aşklarının alevlendiği ve birbirine ikinci şansı verdikleri ileri sürüldü. "Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin barıştı mı?" sorusu uzun bir süre yanıt ararken sonunda beklenen hamle geldi.

Bürsin, Sarıkaya ile barıştıkları iddia edilen bir habere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vererek tüm söylentilere son noktayı koydu. İddialara cevap veren Bürsin, "Hangi paralel evrende oluyor bu?" ifadelerini kullanarak böyle bir şey olmadığını dile getirdi.

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