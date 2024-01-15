Şarkıcı Ceylan vasiyetini açıkladı: “Vefat edersem...”

Ceylan, Alişan'ın kendisine yönelttiği "Bir daha dünyaya gelsen ne yapmak isterdin?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Herkes her zaman mutlu olmaz. Hayat böyle bir şeydir. Dünyaya bir daha gelsem yeniden Melodi ve Yiğitcan'ın annesi olmak isterdim. Yeniden Türkan Avcı ve Ahmet Avcı'nın kızı olmak isterdim. Nazan Avcı, Ezo Avcı ve Nalan Avcı'nın kardeşi olarak dünyaya gelmek isterdim.

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