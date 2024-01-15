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Şarkıcı Ceylan vasiyetini açıkladı: “Vefat edersem...”

Ünlü sanatçı Ceylan, katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. “Vefat edersem mezarımın başında ‘Benim Hayatım’ adlı şarkımı okuyun” diye konuştu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ocak 2024 Güncelleme 15 Ocak 2024, 07:00
Şarkıcı Ceylan vasiyetini açıkladı: “Vefat edersem...”

Yılların eskitemediği şarkıcı Ceylan, Alişan'ın programına katıldı. Vasiyetini açıklayan Ceylan, 'Eğer ölürsem mezarımın başına gelip 'Benim Hayatım' adlı şarkıyı çalın. Bende yeri çok başka. Çünkü hayatımı anlatıyor" dedi.

Ceylan, Alişan'ın kendisine yönelttiği "Bir daha dünyaya gelsen ne yapmak isterdin?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Herkes her zaman mutlu olmaz. Hayat böyle bir şeydir. Dünyaya bir daha gelsem yeniden Melodi ve Yiğitcan'ın annesi olmak isterdim. Yeniden Türkan Avcı ve Ahmet Avcı'nın kızı olmak isterdim. Nazan Avcı, Ezo Avcı ve Nalan Avcı'nın kardeşi olarak dünyaya gelmek isterdim.

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