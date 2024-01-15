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Kosta Rika'da kaza yapmıştı! Elif Dürüst, tedavi için İstanbul’a geldi

Kosta Rika’da kaza geçiren ve ölümden dönen ünlü sosyetik Elif Dürüst, tedavi için İstanbul’a geldi. Ünlü sosyetik kontroller için hastaneye gitti.İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ocak 2024 Güncelleme 15 Ocak 2024, 07:00
Kosta Rika’da kaza yapmıştı! Elif Dürüst, tedavi için İstanbul’a geldi

Cemiyet hayatının ünlü ismi Elif Dürüst, tatil için gittiği Kosta Rika'da ATV aracıyla kaza geçirmişti. Yılbaşı tatili için gittiği Kosta Rika'da kask takmadan araca binen sosyetik isim, ATV'nin devrilmesi sonucu ciddi şekilde yaralanıp, hastaneye kaldırılmıştı.

Kızı Yasemin Germiyanlıgil'in de yanında olduğu öğrenilen Dürüst'ün; kafatasında kırıklar olduğu ve beyindeki kılcal damarlarda kanama olduğu tespit edildi. Hayati riski bulunmayan sosyetik ismin, uzun uçuş riski nedeniyle Türkiye'ye gelmesine izin verilmemişti. Ancak durumu iyiye giden Elif Dürüst, önceki gün İstanbul'a döndü. Kontroller için hastaneye gitti.

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