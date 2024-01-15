Kosta Rika’da kaza yapmıştı! Elif Dürüst, tedavi için İstanbul’a geldi

Kızı Yasemin Germiyanlıgil'in de yanında olduğu öğrenilen Dürüst'ün; kafatasında kırıklar olduğu ve beyindeki kılcal damarlarda kanama olduğu tespit edildi. Hayati riski bulunmayan sosyetik ismin, uzun uçuş riski nedeniyle Türkiye'ye gelmesine izin verilmemişti. Ancak durumu iyiye giden Elif Dürüst, önceki gün İstanbul'a döndü. Kontroller için hastaneye gitti.

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