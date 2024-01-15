İlayda Alişan’dan duygusal mesaj! Küçük yaşta kaybettiği annesini unutmadı: “Bütün gülüşlerin aklımda”

İlayda Alişan henüz 9 yaşındayken annesiz kaldı. Biricik annesini kanser nedeniyle kaybetti. Annesinin her yaş günü onun için hüzün demekti.
İlayda Alişan henüz 9 yaşındayken annesiz kaldı. Biricik annesini kanser nedeniyle kaybetti. Annesinin her yaş günü onun için hüzün demekti.
Ünlü oyuncu bu yıl da annesinin doğum için özel bir mesaj yazdı Alişan, "Bütün gülüşlerin aklımda. İyi ki doğdun annecim, meleğim" ifadesini kullandı.
NOSTALJİK KARELERİ PAYLAŞTI
Ünlü oyuncunun paylaşımında yer alan hediye kutusunda yazan "Sevgili anne beni tırnağın kadar sevsen bile ben seni dünyalar kadar severim. Kızın İlayda" mesajı da dikkat çekti.
Küçük yaşta kendi elleriyle yaptığı ve annesine hediye ettiği yüzüğü ve notu paylaşan Alişan annesinin nostaljik fotoğraflarını da yayınladı. Bunlar arasında oyuncunun bebeklik fotoğrafı da vardı...