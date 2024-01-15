SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

İlayda Alişan'dan duygusal mesaj! Küçük yaşta kaybettiği annesini unutmadı: “Bütün gülüşlerin aklımda”

Şimdilerde ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nda Gülayşe karakterini canlandıran Alişan, küçük yaşta kaybettiği annesini unutmadı. Instagram hesabında annesinin doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. “Bütün gülüşlerin aklımda” diye yazan ünlü oyuncu herkesi duygulandırdı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ocak 2024 Güncelleme 15 Ocak 2024, 07:02
İlayda Alişan’dan duygusal mesaj! Küçük yaşta kaybettiği annesini unutmadı: “Bütün gülüşlerin aklımda”

İlayda Alişan henüz 9 yaşındayken annesiz kaldı. Biricik annesini kanser nedeniyle kaybetti. Annesinin her yaş günü onun için hüzün demekti.

Ünlü oyuncu bu yıl da annesinin doğum için özel bir mesaj yazdı Alişan, "Bütün gülüşlerin aklımda. İyi ki doğdun annecim, meleğim" ifadesini kullandı.




NOSTALJİK KARELERİ PAYLAŞTI
Ünlü oyuncunun paylaşımında yer alan hediye kutusunda yazan "Sevgili anne beni tırnağın kadar sevsen bile ben seni dünyalar kadar severim. Kızın İlayda" mesajı da dikkat çekti.



Küçük yaşta kendi elleriyle yaptığı ve annesine hediye ettiği yüzüğü ve notu paylaşan Alişan annesinin nostaljik fotoğraflarını da yayınladı. Bunlar arasında oyuncunun bebeklik fotoğrafı da vardı...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Antalyaspor’un futbolcusu Sagiv Jehezkel’den soykırımcı İsrail’e destek! Skandal gol sevincine tepki yağdı | Gözaltına alındı
Refah payı için karar ’zam’anı! Hangi formüller gündemde | Süreç nasıl ilerleyecek? Emeklilere ne zaman yansıyacak?
Kentsel dönüşüme destek değil köstek! CHP’li İBB deprem bütçesini 6 kat düşürdü! İstanbul’da dava üstüne dava açtı
SON DAKİKA