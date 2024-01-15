İlayda Alişan’dan duygusal mesaj! Küçük yaşta kaybettiği annesini unutmadı: “Bütün gülüşlerin aklımda”





Küçük yaşta kendi elleriyle yaptığı ve annesine hediye ettiği yüzüğü ve notu paylaşan Alişan annesinin nostaljik fotoğraflarını da yayınladı. Bunlar arasında oyuncunun bebeklik fotoğrafı da vardı...

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