ATV’nin sevilen dizisi “Kardeşlerim" yeni bölümüyle damga vurdu! Otobüs kazasında hayatını kaybetti...

Dizinin yayınlanan bu bölümünde, Yaman ile Suzan sürpriz evlilik ile herkesi şaşırtırlar. Ömer ve Lidya'yı da çağırıp, bebek beklediklerini de açıklarlar. Okulda ise gösteri için herkes eşleşir. Asiye ile de Ayaz eş olur ve aralarındaki çekim iyice artar. Berk'in babasının yalan söylediği ortaya çıkar. Ama Berk babasının yanında olur.