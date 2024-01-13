Aşkları tescillendi! Ünlü şarkıcı Dua Lipa’nın, Callum Turner ile fena yakalandı

Aslen Kosovalı Arnavut bir ailenin evladı olan Dua Lipa, yeni bir aşka yelken açtı. ABD basını- na göre; Arnavut asıllı Lipa, İngiliz oyuncu Callum Turner ile aşk yaşıyor. İkili, Beverly Hills'te düzenlenen bir davette görüldü.
Aslen Kosovalı Arnavut bir ailenin evladı olan Dua Lipa, yeni bir aşka yelken açtı. ABD basını- na göre; Arnavut asıllı Lipa, İngiliz oyuncu Callum Turner ile aşk yaşıyor. İkili, Beverly Hills'te düzenlenen bir davette görüldü.
Samimi bir şekilde eğlenen Lipa ve Turner mekândan farklı dakikalarda çıktı. Çifte yakın bir kaynak ise, Lipa ve Turner'ın henüz ilişkinin başında olmalarına rağmen önemli etkinliklere birlikte katılarak ilişkilerinin ciddi boyutta olduklarını gösterdiklerini söyledi.
AŞK LİSTESİ KABARIK
2019 - 2021 arasında Gigi ve Bella Hadid'in kardeşleri Anwar Hadid ile aşk yaşayan sonrasında da Jack Harlow ve Trevor Noah gibi isimlerle de anılan Dua Lipa, bu hareketiyle de herkesi şaşırttı.
Callum Turner, şu anda George Clooney'nin son filmi 'The Boys in the Boat'ta da rol alıyor. Turner, daha önce de "Fantastik Canavarlar" filminde boy göstermişti.