Aşkları tescillendi! Ünlü şarkıcı Dua Lipa’nın, Callum Turner ile fena yakalandı

AŞK LİSTESİ KABARIK

2019 - 2021 arasında Gigi ve Bella Hadid'in kardeşleri Anwar Hadid ile aşk yaşayan sonrasında da Jack Harlow ve Trevor Noah gibi isimlerle de anılan Dua Lipa, bu hareketiyle de herkesi şaşırttı.





Callum Turner, şu anda George Clooney'nin son filmi 'The Boys in the Boat'ta da rol alıyor. Turner, daha önce de "Fantastik Canavarlar" filminde boy göstermişti.

