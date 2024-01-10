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Yağmur Tanrısevsin yine beğeni topladı! Güzel oyuncu sempatik tavırlarıyla dikkat çekti

Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin'in başrolünü paylaştığı 'Yaşam Koçu' filminin galası önceki gün Levent'te yapıldı. Kıyafetiyle dikkat çeken Tanrısevsin, sempatik tavırlarıyla galaya gelen herkesin beğenisini topladı. İşte sizler için derlediğimiz 10 Ocak tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ocak 2024 Güncelleme 10 Ocak 2024, 07:00
Yağmur Tanrısevsin yine beğeni topladı! Güzel oyuncu sempatik tavırlarıyla dikkat çekti

Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin'in başrolünü paylaştığı 'Yaşam Koçu' filminin galası önceki gün Levent'te yapıldı. Tanrısevsin, "Komedi filmi ve eğlenceli... Çok heyecanlıyız. İnanılmaz gülecekleri bir film olacak" dedi. Kıyafetiyle dikkat çeken Tanrısevsin, sempatik tavırlarıyla galaya gelen herkesin beğenisini topladı. (Doğan SAVAŞ)


DEDE TORUN GÜNÜ
Türk futbol tarihinin yaşayan efsanelerinden Tanju Çolak, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Öğlen saatlerinde torunu Eva ile birlikte gezmeye çıkan Çolak, "Torunumu gezdirmeye geldim, kendisi benim hayat neşem, her yerde birlikteyiz'' ifadelerini kullandı.


EKONOMİK YİĞİT
Oyuncu Yiğit Kirazcı, önceki gün Bebek'te seyir halinde görüntülendi. Sıkışan trafikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Her şey yolunda. Set yoğun bir şekilde devam ediyor" diyerek yoluna devam etti. Ünlü oyuncunun kullandığı araç ise, meslektaşlarının aksine lüks değil, sade ve ekonomik bir araçtı. Oyuncuyu görenler ise, ''Ekonomik Yiğit'' demekten kendilerini alamadı. (Doğan SAVAŞ)



BİR BAŞKA SİNEM!
Anne olduktan sonra ekranlardan uzakta kalan Sinem Kobal, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ekranlara döneceğinin sinyallerini her fırsatta veren güzel oyuncu, paylaşımlardaki fit haliyle de 'ben hazırım' mesajı veriyor. Kobal, ınstagram hesabından yaptığı son paylaşımdaki retro tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kobal, binlerce beğeni aldı!


TENİS KIZI!
Ablası Kübra Açıl ve eniştesi Merthan Açıl birlikte Florida'ya giden Şeyma Subaşı, tenis oynarken çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Subaşı, güzel fiziği ve tarzıyla görenleri büyüledi. Subaşu, bir hayli keyifli vakit geçirirken, kitap okumayı ve oyun oynamayı da ihmal etmedi.


'ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM'
Demet Özdemir'in geçtiğimiz günlerde hasta olduğu ortaya çıkmıştı. Evde dinlenmeye çekilen ve hayranlarından film tavsiyeleri isteyen Özdemir, son durumu hakkında günler sonra bilgi verdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Özdemir, hayranlarının yüreğine adeta su serpti. Güzel oyuncu, "Merak edenler için, çok şükür şu an çok iyiyim. Lütfen kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.


HEM OYNADI HEM OYNATTI!
Müzisyen Sinan Yıldırım, hafta sonu Kıbrıs'ta sahne aldı. Yıldırım, sahne performansıyla beğeni topladı. Deri paltosu ve kolyesiyle dikkat çeken Yıldırım, halay şovuyla konuklara eğlenceli bir gece yaşattı.


CESUR SAHNE
Hülya Avşar geçtiğimiz hafta Zincirlikuyu'da düzenlenen bir ödül töreninde sahne aldı. Geceye katılan ve ödül alan yüzlerce üst düzey yönetici Avşar'ın şarkılarıyla eğlendiler. Avşar, konserlerinde bir gelenek haline getirdiği siyah renginden yine vazgeçmedi. Ünü sanatçı, derin bacak ve göğüs dekolteli elbisesi beğeni topladı.


İSTANBUL HAYRANI
''LA Casa De Papel'' adlı dizinin başrol oyuncusu Pedro Alonso önceki gün İstanbul'a geldi. Cihangir'de bir mekanda arkadaşlarıyla vakit geçiren Alonso, ''Bu benim dördüncü gelişim, İstanbul'u çok seviyorum. Türkiye coğrafyası muhteşem ve Boğaz manzarası beni büyülüyor. İstanbul'da yaşamak ve yaşlanmak istiyorum'' dedi.


ROMANTİZM SEVİYORUM
Bir dergiye aşk hayatı ile ilgili de konuşan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin şunları söyledi: "Aşık olmak benim için başka bir seviye. Çok istiyorum... Romantizmi seven ve buna inanan bir insanım. Romantik hikâyeler, romantik anlar bence çok tatlı... Spontane romantik anlar inşa etmek isterim biriyle."

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