Yağmur Tanrısevsin yine beğeni topladı! Güzel oyuncu sempatik tavırlarıyla dikkat çekti

İSTANBUL HAYRANI ''LA Casa De Papel'' adlı dizinin başrol oyuncusu Pedro Alonso önceki gün İstanbul'a geldi. Cihangir'de bir mekanda arkadaşlarıyla vakit geçiren Alonso, ''Bu benim dördüncü gelişim, İstanbul'u çok seviyorum. Türkiye coğrafyası muhteşem ve Boğaz manzarası beni büyülüyor. İstanbul'da yaşamak ve yaşlanmak istiyorum'' dedi.





ROMANTİZM SEVİYORUM

Bir dergiye aşk hayatı ile ilgili de konuşan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin şunları söyledi: "Aşık olmak benim için başka bir seviye. Çok istiyorum... Romantizmi seven ve buna inanan bir insanım. Romantik hikâyeler, romantik anlar bence çok tatlı... Spontane romantik anlar inşa etmek isterim biriyle."