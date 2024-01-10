Yağmur Tanrısevsin yine beğeni topladı! Güzel oyuncu sempatik tavırlarıyla dikkat çekti

Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin'in başrolünü paylaştığı 'Yaşam Koçu' filminin galası önceki gün Levent'te yapıldı. Tanrısevsin, "Komedi filmi ve eğlenceli... Çok heyecanlıyız. İnanılmaz gülecekleri bir film olacak" dedi. Kıyafetiyle dikkat çeken Tanrısevsin, sempatik tavırlarıyla galaya gelen herkesin beğenisini topladı. (Doğan SAVAŞ)
DEDE TORUN GÜNÜ
Türk futbol tarihinin yaşayan efsanelerinden Tanju Çolak, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Öğlen saatlerinde torunu Eva ile birlikte gezmeye çıkan Çolak, "Torunumu gezdirmeye geldim, kendisi benim hayat neşem, her yerde birlikteyiz'' ifadelerini kullandı.
EKONOMİK YİĞİT
Oyuncu Yiğit Kirazcı, önceki gün Bebek'te seyir halinde görüntülendi. Sıkışan trafikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Her şey yolunda. Set yoğun bir şekilde devam ediyor" diyerek yoluna devam etti. Ünlü oyuncunun kullandığı araç ise, meslektaşlarının aksine lüks değil, sade ve ekonomik bir araçtı. Oyuncuyu görenler ise, ''Ekonomik Yiğit'' demekten kendilerini alamadı. (Doğan SAVAŞ)