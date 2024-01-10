Lucas Torreira ile Devrim Özkan ayrılığının perde arkası! Devrim’in bitmeyen istekleri: Lüks harcamalar aşkın sonunu getirdi

400 bin dolarlık saat, marka ayakkabı ve çantalar bu istekler arasındaydı. Torreira, harcamalarının 3 milyon TL'yi bulduğunu söylüyordu ve bundan rahatsızdı. İkili bu nedenle tartıştı ve kavga büyüdü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN