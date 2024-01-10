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Lucas Torreira ile Devrim Özkan ayrılığının perde arkası! Devrim'in bitmeyen istekleri: Lüks harcamalar aşkın sonunu getirdi

Lucas Torreira ve Devrim Özkan’ın büyük aşkı sona erdi. Çiftin, Torreira’nın kaldığı rezidansta lüks harcamalar yüzünden kavga ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ocak 2024 Güncelleme 10 Ocak 2024, 07:00
Lucas Torreira ile Devrim Özkan ayrılığının perde arkası! Devrim’in bitmeyen istekleri: Lüks harcamalar aşkın sonunu getirdi

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan, ilişkilerini üç ay önce itiraf etmiş ve sosyal medyada birlikte pozlarını paylaşmaya başlamışlardı.



Evlenmeleri beklenen çiftten kötü haber, geçtiğimiz günlerde gelmişti. Torreira ve Özkan'ın ilişkisinin sona erdiği ortaya çıkmıştı. İkilinin sosyal medya hesaplarından birlikte yer alan fotoğrafları kaldırması sonrası, birbirlerini takip etmeyi bırakmaları dikkat çekmişti. Çiftin ayrılık nedeni "Aramızda Kalmasın" programında konuşuldu. İddiaya göre Torreira'nın rezidansından sabaha karşı bağırış, kavga sesleri geldi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!
Özkan'ın hıçkırıklarla ağlaması da duyuldu. Ayrılığın perde arkasına dair sosyal medyada çarpıcı iddialar da ortaya atıldı. Söylenenlere göre Özkan'ın bitmek bilmeyen istekleri vardı.

400 bin dolarlık saat, marka ayakkabı ve çantalar bu istekler arasındaydı. Torreira, harcamalarının 3 milyon TL'yi bulduğunu söylüyordu ve bundan rahatsızdı. İkili bu nedenle tartıştı ve kavga büyüdü.

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