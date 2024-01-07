Ateş Kuşları heyecan dolu bölümüyle damga vurdu! Gülayşe tüm mal varlığını kaybetti

Dizinin bu haftaki bölümünde, Ali, uzun zaman önce Mercan'a verdiği sözü tutarak davullu zurnalı bir düğün planladı. Eyüboğlu Köşkü'nde davul ve zurnayla başlayan düğün, Ateş Kuşları ve Eyüboğlu Ailesi'nin katılımıyla renklendi.

Ali ve Mercan, birbirlerine duydukları büyük aşkı yıllar sonra nikahla taçlandırırken, Mümtaz ve Perihan'ın onlara balayı hediye etmesi ve Gülayşe'nin bu plana ikilinin bavullarını hazır ederek dahil olması yeni evli çifti çok mutlu etti. Dizi yine izleyenlere harika bir gece yaşattı.