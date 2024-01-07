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Ateş Kuşları heyecan dolu bölümüyle damga vurdu! Gülayşe tüm mal varlığını kaybetti

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 37. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Dizinin bölüm finali sahnesinde Gülayşe’nin attığı imza sonucunda tüm mal varlığını kaybetmesi bölüme damga vurdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ocak 2024 Güncelleme 07 Ocak 2024, 06:59
Ateş Kuşları heyecan dolu bölümüyle damga vurdu! Gülayşe tüm mal varlığını kaybetti

Dizinin bu haftaki bölümünde, Ali, uzun zaman önce Mercan'a verdiği sözü tutarak davullu zurnalı bir düğün planladı. Eyüboğlu Köşkü'nde davul ve zurnayla başlayan düğün, Ateş Kuşları ve Eyüboğlu Ailesi'nin katılımıyla renklendi.

Ali ve Mercan, birbirlerine duydukları büyük aşkı yıllar sonra nikahla taçlandırırken, Mümtaz ve Perihan'ın onlara balayı hediye etmesi ve Gülayşe'nin bu plana ikilinin bavullarını hazır ederek dahil olması yeni evli çifti çok mutlu etti. Dizi yine izleyenlere harika bir gece yaşattı.

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