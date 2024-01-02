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Gülben Ergen'den yeni yıl ritüeli: Sahnede üzerine tuz serpti!

2023’te verdiği birçok konserle sevenleriyle buluşan Gülben Ergen, 2024’ün gelişini de Eskişehirli hayranlarıyla kutladı. Ergen, bereket getirmesi için sahnede üzerine tuz serpti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ocak 2024 Güncelleme 02 Ocak 2024, 07:01
Gülben Ergen’den yeni yıl ritüeli: Sahnede üzerine tuz serpti!

Yoğun bir yılı geride bırakan Gülben Ergen, 2024'ün ilk saatlerinde Eskişehir'de sahnesindeydi. Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı, beş renk Swarovski taşlarla işlenen kostümü ve sahne performansıyla sevenlerinden büyük alkış aldı.



Yeni yıla girerken kapınızın önüne ve omzunuzun arkasına tuz serpmenin bereket getireceğine inanan ünlü sanatçı, sahnede bu ritüeli yaparak konuklarına da uygulattı. Sık sık seyircisiyle sohbet eden Ergen unutulmayacak bir geceye imza attı.

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