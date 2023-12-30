Doludizgin aşk yaşayan Lucas Torreira ve Devrim Özkan Suudi Arabistan’da kısa bir tatil yapacak

İlk başlarda ilişkileri gizli tutmaya çalışan Torreira ve Özkan daha sonra yakayı Miami tatilinden ele vermişti. Özkan, yıldız futbolcuyla yurtdışında görüntülenmesinin ardından, "Her şey göründüğü gibi..." diyerek aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Torreira ise sosyal medyadan Özkan'la fotoğraflarını yayınlamış ve adeta aşkını haykırmıştı.





SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMADI!

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Devrim Özkan, hem takımını izlemek hem de sevgilisini yalnız bırakmamak adına her maç tribündeki yerini alıyordu. Güzel oyuncu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki oynanacak olan Süper Kupa finali için önceki gün Riyad'a gitti.