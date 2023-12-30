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Doludizgin aşk yaşayan Lucas Torreira ve Devrim Özkan Suudi Arabistan’da kısa bir tatil yapacak

Futbolcu Lucas Torreira’nın sevgilisi Devrim Özkan, Galatasaray- Fenerbahçe derbisini izlemek için Riyad’a gitti. İddialara göre çift, final maçının ardından Suudi Arabistan’da kısa bir tatil yapacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Aralık 2023 Güncelleme 30 Aralık 2023, 07:00
Doludizgin aşk yaşayan Lucas Torreira ve Devrim Özkan Suudi Arabistan’da kısa bir tatil yapacak

Galatasaray'da oynadığı futbolla göz dolduran Lucas Torreira, geçtiğimiz aylarda gönlünü güzel oyuncu Devrim Özkan'a kaptırmıştı.

İlk başlarda ilişkileri gizli tutmaya çalışan Torreira ve Özkan daha sonra yakayı Miami tatilinden ele vermişti. Özkan, yıldız futbolcuyla yurtdışında görüntülenmesinin ardından, "Her şey göründüğü gibi..." diyerek aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Torreira ise sosyal medyadan Özkan'la fotoğraflarını yayınlamış ve adeta aşkını haykırmıştı.



SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMADI!
Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Devrim Özkan, hem takımını izlemek hem de sevgilisini yalnız bırakmamak adına her maç tribündeki yerini alıyordu. Güzel oyuncu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki oynanacak olan Süper Kupa finali için önceki gün Riyad'a gitti.

Suudi Arabistan'a gider gitmez sosyal medyadan, "Selamın Aleyküm" mesajı veren Özkan, Torreira uzak diyarlarda da yalnız bırakmadı. Bu akşam final maçını tribünden takip edecek olan güzel oyuncunun, maçtan sonra ise sevgilisi ile kısa bir Suudi Arabistan tatili yapacağı iddia edildi.

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