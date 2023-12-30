Dolandırıcılık iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü: 2. Sayfa programı ekranlara veda etti!

İrem Derici , geçtiğimiz günlerde bir programa katılmış ve bir dolandırıcılık hikayesi anlatmıştı. Derici, bu hikayede yaşça biri büyük, biri küçük olan iki ismin arasında soğuk rüzgarlar estiğini söylemişti.

Hatta birinin diğerini dolandırdığını ve eşiyle Amerika'ya yerleşme planları olduğunu anlatmıştı. Anlatılan isimlerin Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel olduğu düşünülmüş, sosyal medyada buna yönelik yorumlar yapılmıştı.

EKRANA VEDA!

Ardından duyduklarına sinirlenen Müge ve Gülşen, ertesi gün programda haklarında geçen dolandırıcılık iddiaları için sinirlenmiş ve aralarında böyle bir durumun olmasının mümkün dahi olmadığını anlatmışlardı.

Önceki gün ise flaş bir gelişme yaşandı. 2. sayfa programını beraber sunan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel dün son kez programa çıktı. 18 yıldır Müge Dağıstanlı ile 2. Sayfa'yı sunan Gülşen Yüksel, hem ekranlara veda ettiğini, hem de '2.Sayfa'nın bittiğini açıkladı.