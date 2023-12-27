Serenay Sarıkaya’nın annesi ile yasak aşk yaşıyordu! Kenan Tosun ve Serpil Tosun boşandı

İlk kez Nişantaşı'nda ortaya çıkan Ümran Seyhan ve Kenan Tosun tek kelime dahi etmemişti. Serenay Sarıkaya ve Cansu Tosun ise, bur durum karşısında ne yapacaklarını şaşırmıştı. Bütün bu olanların ardından yasak aşkta flaş bir gelişme yaşandı.