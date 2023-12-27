Serenay Sarıkaya’nın annesi ile yasak aşk yaşıyordu! Kenan Tosun ve Serpil Tosun boşandı

Geçtiğımiz günlerde magazin gündemi Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak ilişki yaşadığı haberiyle çalkalanmıştı.
Geçtiğımiz günlerde magazin gündemi Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak ilişki yaşadığı haberiyle çalkalanmıştı.
İlk kez Nişantaşı'nda ortaya çıkan Ümran Seyhan ve Kenan Tosun tek kelime dahi etmemişti. Serenay Sarıkaya ve Cansu Tosun ise, bur durum karşısında ne yapacaklarını şaşırmıştı. Bütün bu olanların ardından yasak aşkta flaş bir gelişme yaşandı.
KÜSLÜK YOK!
Kenan Tosun, Serenay Sarıkaya'nın annesi için yıllardır aynı yastığa baş koyduğu eşinden boşandı. '2. Sayfa' programına konuşan Kenan Tosun evliliğinin bittiğini açıkladı. Kenan Tosun, "1 ay önce anlaşmalı olarak boşandık. Zaten boşanma arifesine gelmişti bizim evliliğimiz. Ümran Hanımla beraberiz ve mutluyuz. 3 aydır birlikte yaşıyoruz. Yerimiz belli ve kimseden kaçmıyoruz. Çocuklarla küslük yok. Olamaz da..." ifadelerini kullandı.