PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Havada aşk kokusu var! Yağmur Tanrısevsin’in gönlünü futbolcu Barış Alper Yılmaz’a kaptırdı

Yağmur Tanrısevsin’in gönlünü Galatasaraylı yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz’a kaptırdığı öne sürüldü. İddia göre bir süredir aşk yaşayan çift, artık ilişkilerini saklamak istemiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Aralık 2023 Güncelleme 26 Aralık 2023, 07:01
Havada aşk kokusu var! Yağmur Tanrısevsin’in gönlünü futbolcu Barış Alper Yılmaz’a kaptırdı

Güzelliği kadar yaşadığı aşklarla da adından söz ettiren Yağmur Tanrısevsin'in adı şimdilerde Galatasaray'da top koşturan Barış Alper Yılmaz ile anılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın maçını tribünden izleyen güzel oyuncunun karşılaşmaya Alper için gittiği öne sürüldü. İddiaya göre Tanrısevsin, bir süredir gizli yürüttükleri ilişkilerini artık saklamak istemiyor.



GİZLİ GİZLİ GÖRÜŞÜYORLAR!
Ayrıca Tanrısevsin, A Milli Takım'ın 21 Kasım'da Avrupa Şampiyonası'nda Galler ile Cardiff'te oynadığı maçı tribünden takip etmişti. Barış Alper, karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı. Çıkan bu iddialarından ardından iki taraftan da henüz bir yanıt gelmezken ikilinin ilişkilerine kısa süre önce başladıkları ve gizli gizli görüştükleri de iddialar arasında...

ÇAPKINLAR GİDEREK ARTIYOR!
Hakim Ziyech- Hadise, Devrim Özkan- Lucas Torreira'nın ardından adı aşk dedikodularına karışan 3. Galatasaraylı isim Barış Alper Yılmaz oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan CHP’yi DEM’i birbirine vurdu: Siyasi kuklalar | Özgür Özel’e eş başkanlık golü!
Sosyal desteklere ’memur’ artışı: Yaşlılar, engelliler, yakınlarına bakanlar, hastalar ve aileler ne kadar alacak?
‘Mevlevilik Yolunda 18 Hizmet’
SON DAKİKA