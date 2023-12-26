Havada aşk kokusu var! Yağmur Tanrısevsin’in gönlünü futbolcu Barış Alper Yılmaz’a kaptırdı

Güzelliği kadar yaşadığı aşklarla da adından söz ettiren Yağmur Tanrısev sin'in adı şimdilerde Galatasaray'da top koşturan Barış Alper Yılmaz ile anılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın maçını tribünden izleyen güzel oyuncunun karşılaşmaya Alper için gittiği öne sürüldü. İddiaya göre Tanrısevsin, bir süredir gizli yürüttükleri ilişkilerini artık saklamak istemiyor.





GİZLİ GİZLİ GÖRÜŞÜYORLAR!

Ayrıca Tanrısevsin, A Milli Takım'ın 21 Kasım'da Avrupa Şampiyonası'nda Galler ile Cardiff'te oynadığı maçı tribünden takip etmişti. Barış Alper, karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı. Çıkan bu iddialarından ardından iki taraftan da henüz bir yanıt gelmezken ikilinin ilişkilerine kısa süre önce başladıkları ve gizli gizli görüştükleri de iddialar arasında...