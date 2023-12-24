Berrak Tüzünataç, sağ gösterip sol vurdu! Güzel oyuncu, Muzaffer Yıldırım ile aşk yaşıyor

Bir dönem özel hayatıyla sık sık gündem olan Berrak Tüzünataç 'ın kalbi bir süredir boştu. Aşk hayatı merak konusu olan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde "Hayatımda kimse yok" açıklaması yaptı.

Ancak magazin dünyasında kulaktan kulağa dolaşan dedikodular, aksini söylüyordu. İddiaya göre 39 yaşındaki Berrak Tüzünataç , bir süredir ünlü yapımcı ve işletmeci Muzaffer Yıldırım ile sık sık bir araya geliyor.

Sürpriz ikili, 61 yaşındaki Yıldırım'ın Bebek'teki otelinde bulunan restoranda da bir araya geldi. Birçok ortak dostları olan Berrak Tüzünataç ile Muzaffer Yıldırım'ın bu yakınlaşmasının nereye varacağını ise zaman gösterecek... Bu arada iş hayatındaki başarısı kadar çapkınlıklarıyla da adından söz ettiren Muzaffer Yıldırım, yıllar önce Serenay Sarıkaya ile de aşk yaşamıştı.