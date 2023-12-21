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Wilma Elles'ten dikkat çeken elbise açıklaması: "37 yıllık"

Oyuncu Wilma Elles önceki gece bir davete kucağında 2 buçuk aylık kızı Tiara Manolya ve eşi Mehmet Şah Çelik ile katıldı. Poz veren oyuncu, "Kızımın şu an üzerinde olan elbise, benim bebekliğimde giydiğim elbise. Kızıma da giymek nasip oldu. Bu elbise neredeyse 37 yıllık" diye konuştu. İşte sizler için derlediğimiz 21 Aralık tarihli TAKVİM saklambaç haberleri....

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Aralık 2023 Güncelleme 21 Aralık 2023, 07:01
Wilma Elles’ten dikkat çeken elbise açıklaması: 37 yıllık

Oyuncu Wilma Elles önceki gece bir davete kucağında 2 buçuk aylık kızı Tiara Manolya ve eşi Mehmet Şah Çelik ile katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elles, "Töreni düzenleyenler arkadaşlarım olduğu için yalnız bırakmak istemedik. Ve kızım Manolya'yı da yanımızda getirdik. Çünkü şuan benimle birlikte olması gerek" dedi. Kızı ve eşi ile gazetecilere poz veren oyuncu, "Kızımın şu an üzerinde olan elbise, benim bebekliğimde giydiğim elbise. Kızıma da giymek nasip oldu. Bu elbise neredeyse 37 yıllık" diye konuştu.


EVLİLİĞE SICAK!
Özlem Yıldız önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde emeklilik maaşı açıklaması hatırlatılan Yıldız "Bana emekli maaşımı sormayın, sonra yanlış anlaşılıyor, şaka bir yana biriktiriyorum onu. Demir büyüyünce ona vereceğim" dedi. Yeni yıla Yunanistan'da gireceğini söyleyen Yıldız şöyle devam etti: Mete Bey ile her şey güzel gidiyor. Evlilik için bir şey söyleyemem. İnsanlar artık evliliğe çok sıcak bakmıyorlar. Kadınlar da çalışıyor ve ayaklarının üstünde duruyor. Böyle olunca da bunu evliliğe taşımaya gerek yok gibi bir fikir çıkıyor ortaya. Ben öyle değilim. Ben daha düzenli bir hayat ve aile olma taraftarı birisiyim. Şu an için evlilik konuşmuyoruz.



ÜSTÜN BAŞARI
Yayınladığı dönem reyting rekorları kıran "Sen Anlat Karadeniz"in fenomen karakterlerinden olan avukat Esma'ya hayat veren oyuncu Duygu Üstünbaş İspanya'nın en çok okunan dergisi Diez Minutos Telenovela'ya röportaj verdi. Ünlü oyuncu "Oyunculuğu birkaç kelimeyle anlatır mısınız? sorusuna şu yanıtı verdi: Samimiyet, doğallık ve gözlem... Bence bu kelimeler oyunculuğu özetliyor diyebilirim.



ALIŞVERİŞ ZAMANI
Funda Arar, eşi Febyo Taşel ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Çocuklarını Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'ne getiren çift, eğlence dolu anlardan sonra alışveriş turuna da çıkmayı ihmal etmediler. Funda Arar, "Bugün ailece hem eksiklerimizi tamamlamaya hem de eğlenmeye geldik" diye konuştu.



PROFESYONEL YATIRIMCI
Alp Navruz, önceki gece Etiler'deki bir etkinliğe katıldı. Reklam anlaşmalarının devam ettiğini dile getiren Navruz, "Geliriniz ile yatırım yapıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: Yatırım yapmaya çalışıyorum tabii ki. Bunu daha çok danışmanlar yapıyor. İşi bilenlere bırakmak gerekiyor. Ben de profesyoneller ile çalışıyorum.



DUYARLI DENİZ
Deniz Çakır, önceki gece Mecidiyeköy'de görüntülendi. Tiyatro oyunundan çıktığını söyleyen Çakır, "Oyunumuzun bitiminde arkadaşlarımızla oturmak istedik. Biraz sohbet ettik" dedi. Ardından trafiği kapatan aracını gören Çakır, "Arkadaşlar yeni yıl hepimize huzur getirsin, mutluluk getirsin. Sonra konuşalım, şimdi yolu kapatıyoruz. Böyle olmaz" diyerek gelen aracına bindi ve oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)


DÜNYAYA AÇILDI
Geçtiğimiz gün bir restaurant'ta sahne alan Gedik, sesiyle şovuyla konukları kendine hayran bıraktı. Genç popçu "Yeni şarkım sadece Türkiye'de değil, Avrupa, Azerbaycan, Amerika ve Kanada'da da radyo listelerine girdi. Bu güzel ilgi beni çok sevindirdi. Şarkının Cenk Kandıralı imzalı nostaljik versiyonunu da sevenlerimle buluşturacağım" dedi.



ESRA EROL'DA TÜM KİŞİLER'DE BİRİNCİ
Gönüllerde taht kuran program Esra Erol'da Kantar Medya'dan alınan verilere göre 19 Aralık Salı günü %5,56 izlenme oranı ve %24,84 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisindeki ilk sıraya yerleşti. Esra Erol'un dünkü yayınında Muhammet Bey "Karım Çiğdem 30 kere evi terk etti. Hastaneye gidiyorum diyerek evden kaçtı" dedi. Canlı yayına bağlanan karısı Çiğdem Hanımı annesini öldürmekle suçladı. Eşinin söylediklerine sinirlenen Çiğdem Hanım ise kocasının tiki olan "Pırasa" kelimesini söylemeye başladı. Sinirlerine hakim olamayan Çiğdem Hanım eşi bayılana kadar pırasa dedi. Pırasaya tiki olduğu iddia edilen Muhammet Bey, kendisini terk ettiğini söylediği eşinin pırasa sözleri karşısında dayanamayıp bayıldı. Esra Erol'un sağlık ekiplerini çağırması üzerine Muhammet Bey'e müdahale edildi.


BEKARLIK SULTANLIK
Hande Doğandemir, önceki gece Etiler'deki bir etkinliğe katıldı. Aşk soruları hakkında, "Valla hayatımda şu an kimse yok. Kim istemez aşkı ama olsa da mutluyum, olmasa da mutluyum. Bekarlık sultanlık gibi şu an biraz" diyerek güldü.

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