Wilma Elles'ten dikkat çeken elbise açıklaması: "37 yıllık"

ALIŞVERİŞ ZAMANI
Funda Arar, eşi Febyo Taşel ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Çocuklarını Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'ne getiren çift, eğlence dolu anlardan sonra alışveriş turuna da çıkmayı ihmal etmediler. Funda Arar, "Bugün ailece hem eksiklerimizi tamamlamaya hem de eğlenmeye geldik" diye konuştu.
PROFESYONEL YATIRIMCI
Alp Navruz, önceki gece Etiler'deki bir etkinliğe katıldı. Reklam anlaşmalarının devam ettiğini dile getiren Navruz, "Geliriniz ile yatırım yapıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: Yatırım yapmaya çalışıyorum tabii ki. Bunu daha çok danışmanlar yapıyor. İşi bilenlere bırakmak gerekiyor. Ben de profesyoneller ile çalışıyorum.
DUYARLI DENİZ
Deniz Çakır, önceki gece Mecidiyeköy'de görüntülendi. Tiyatro oyunundan çıktığını söyleyen Çakır, "Oyunumuzun bitiminde arkadaşlarımızla oturmak istedik. Biraz sohbet ettik" dedi. Ardından trafiği kapatan aracını gören Çakır, "Arkadaşlar yeni yıl hepimize huzur getirsin, mutluluk getirsin. Sonra konuşalım, şimdi yolu kapatıyoruz. Böyle olmaz" diyerek gelen aracına bindi ve oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)
DÜNYAYA AÇILDI
Geçtiğimiz gün bir restaurant'ta sahne alan Gedik, sesiyle şovuyla konukları kendine hayran bıraktı. Genç popçu "Yeni şarkım sadece Türkiye'de değil, Avrupa, Azerbaycan, Amerika ve Kanada'da da radyo listelerine girdi. Bu güzel ilgi beni çok sevindirdi. Şarkının Cenk Kandıralı imzalı nostaljik versiyonunu da sevenlerimle buluşturacağım" dedi.
ESRA EROL'DA TÜM KİŞİLER'DE BİRİNCİ
Gönüllerde taht kuran program Esra Erol'da Kantar Medya'dan alınan verilere göre 19 Aralık Salı günü %5,56 izlenme oranı ve %24,84 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisindeki ilk sıraya yerleşti. Esra Erol'un dünkü yayınında Muhammet Bey "Karım Çiğdem 30 kere evi terk etti. Hastaneye gidiyorum diyerek evden kaçtı" dedi. Canlı yayına bağlanan karısı Çiğdem Hanımı annesini öldürmekle suçladı. Eşinin söylediklerine sinirlenen Çiğdem Hanım ise kocasının tiki olan "Pırasa" kelimesini söylemeye başladı. Sinirlerine hakim olamayan Çiğdem Hanım eşi bayılana kadar pırasa dedi. Pırasaya tiki olduğu iddia edilen Muhammet Bey, kendisini terk ettiğini söylediği eşinin pırasa sözleri karşısında dayanamayıp bayıldı. Esra Erol'un sağlık ekiplerini çağırması üzerine Muhammet Bey'e müdahale edildi.