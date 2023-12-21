Wilma Elles'ten dikkat çeken elbise açıklaması: "37 yıllık"

Oyuncu Wilma Elles önceki gece bir davete kucağında 2 buçuk aylık kızı Tiara Manolya ve eşi Mehmet Şah Çelik ile katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elles, "Töreni düzenleyenler arkadaşlarım olduğu için yalnız bırakmak istemedik. Ve kızım Manolya'yı da yanımızda getirdik. Çünkü şuan benimle birlikte olması gerek" dedi. Kızı ve eşi ile gazetecilere poz veren oyuncu, "Kızımın şu an üzerinde olan elbise, benim bebekliğimde giydiğim elbise. Kızıma da giymek nasip oldu. Bu elbise neredeyse 37 yıllık" diye konuştu.



EVLİLİĞE SICAK!

Özlem Yıldız önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde emeklilik maaşı açıklaması hatırlatılan Yıldız "Bana emekli maaşımı sormayın, sonra yanlış anlaşılıyor, şaka bir yana biriktiriyorum onu. Demir büyüyünce ona vereceğim" dedi. Yeni yıla Yunanistan'da gireceğini söyleyen Yıldız şöyle devam etti: Mete Bey ile her şey güzel gidiyor. Evlilik için bir şey söyleyemem. İnsanlar artık evliliğe çok sıcak bakmıyorlar. Kadınlar da çalışıyor ve ayaklarının üstünde duruyor. Böyle olunca da bunu evliliğe taşımaya gerek yok gibi bir fikir çıkıyor ortaya. Ben öyle değilim. Ben daha düzenli bir hayat ve aile olma taraftarı birisiyim. Şu an için evlilik konuşmuyoruz.