Paraları aldı kaçtı! Kardeşlerim, yeni bölümleriyle her cumartesi ATV’de...

"Kardeşlerim"in önceki gün yayınlanan bölümünde şunlar yaşandı; Tonlarca para bulan Oğulcan, babaannesinin aklına uyarak paraları kimseye söylemez ve saklarlar. Okulda ise aşk rüzgârları eser. Ayaz, Sarp ile girdiği iddiayı kaybetmemek için Asiye'yi sınavda kurtarır. Sarp attığı kopyanın Asiye'nin üstüne kalmasını engeller. Asiye ile arasındaki buzları eritmeyi başarır. Yasmin ise Tolga'ya sürpriz yaparak aşkını ilan eder ve sonunda ikisi sevgili olur.





KARDEŞİNİ DE KAYBETTİ!

Ömer ve Süsen'i takip eden Lidya ve Sarp onlara tuzak kurar. Ömer'lerin pilav arabasını yokuştan aşağı ittirerek dükkana girmesine neden olurlar. Dükkan sahibi ile karakolluk olup başlarını derde sokar. Babaanne ise paraları alıp kaçar. Ona güvenemeyeceğini anlayan Oğulcan, kardeşini salıncakta bırakıp peşine düşer. Babaannesini durdurmayı başaramayan Oğulcan kardeşini de kaybeder. Umutcan hiçbir yerde yoktur.